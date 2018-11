Risultati in crescita per doBank

Anima Holding - Risultati in crescita nei primi nove mesi : risultati in crescita per Anima Holding nei primi nove mesi dell'anno. L' utile netto consolidato è salito del 24% a 97 milioni di euro, mentre l'utile netto consolidato normalizzato - che non tiene ...

Risultati in crescita per Intesa Sanpaolo. Titolo accelera a Milano : Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con un utile netto di 3 miliardi di euro a fronte dei 2,3 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato della ...

Microsoft : Risultati finanziari in crescita su tutti i fronti : Microsoft, tramite un comunicato ufficiale dedicato prevalentemente gli azionisti della società, ha pubblicato come di consuetudine i nuovi dati riguardanti l’andamento finanziario dei suoi settori. Nella fattispecie, possiamo ora analizzare i dati relativi agli ultimi tre mesi (luglio-agosto-settembre) in confronto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente. In generale emerge che il fatturato complessivo è aumentato del 19% ...

Pharmanutra - crescita a doppia cifra per Risultati primo semestre : Pharmanutra chiude il primo semestre con ricavi pari a 22,1 milioni di euro, in crescita del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Tale risultato è stato raggiunto grazie al ...

Mittel - Risultati in crescita nel semestre : Teleborsa, - Mittel ha chiuso il primo semestre con ricavi netti sono pari ad 55,9 milioni di euro che si confrontano con 15,3 milioni al 30 giugno 2017. L'Ebitda, beneficiando della marginalità ...