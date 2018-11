Risparmiare batteria su uno smartphone? Basta uno schermo OLED con tema scuro

Always On Display farà Risparmiare batteria ai Samsung Galaxy con Android Pie : nuovo filmato : Uno degli aspetti più interessanti da valutare sui Samsung Galaxy una volta installato l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sarà senza ombra di dubbio Always On Display. Chiaramente il discorso riguarderà in prima battuta i Samsung Galaxy S9 ed S8, al punto che già un paio di settimane fa sulle nostre pagine ci siamo soffermati sulla questione, raccogliendo alcune anticipazioni per comprendere effettivamente cosa dovremo aspettarci ...