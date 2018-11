Rileggere I promessi sposi guardando meglio le figure

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018) Salvatore Silvano Nigro, manzonista per autodefinizione, è in realtà uno dei nostri maggiori scrittori. Lo è per molte ragioni: lo è per la capacità di governare con piacevole lievità materiali complessi, lo è per l'imparzialità dell'argomentazione, lo è per il ritmo della pagina e lo è, soprattutto, per la lingua che, per quanto dedita a riflessioni erudite, mostra sempre - qualcuno direbbe sottotraccia - una straordinaria vivacità.Esistono scrittori "di lingua" e scrittori "idiomatici", e Nigro appartiene come me (per una sorta, forse, di esilio linguistico) alla prima specie. C'è chi fa ruotare il linguaggio intorno ad alcune dolenzìe (furori, ossessioni, nostalgie materne) e lega la parola al proprio certificato di nascita - da Giovanni Testori a Michele Mari -, e chi non può esibire certificati, avendoli perduti nell'età dell'innocenza, e fa della lingua il proprio solo domicilio, ...