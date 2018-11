Rileggere "I promessi sposi" guardando (meglio) le figure : Salvatore Silvano Nigro, manzonista per autodefinizione, è in realtà uno dei nostri maggiori scrittori. Lo è per molte ragioni: lo è per la capacità di governare con piacevole lievità materiali complessi, lo è per l'imparzialità dell'argomentazione, lo è per il ritmo della pagina e lo è, soprattutto, per la lingua che, per quanto dedita a riflessioni erudite, mostra sempre - qualcuno direbbe sottotraccia - una straordinaria vivacità.Esistono ...