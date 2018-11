Riforma prescrizione | duello sull' entrata in vigore | Salvini-Di Maio | ormai è gelo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 novembre : S’è prescritta la prescrizione. Di Maio strappa la Riforma subito - Salvini il rinvio dell’entrata in vigore : Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l’applicazione a tutti i reati, la Lega l’entrata in vigore nel 2020. Davigo: “Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto” di Luca De Carolis Né Pane né Bianco di Marco Travaglio L’altro giorno il professor Angelo Panebianco, col piglio e il cipiglio delle grandi occasioni, ha conciato per le feste sul ...

"La Riforma della prescrizione non si farà mai". L'ex magistrato Caselli non crede al governo : L'ex magistrato Gian Carlo Caselli vorrebbe la riforma della prescrizione presto, così come l'epocale riforma del processo penale. Ma non crede al governo gialloverde, "non capisco come possano passare dalla tempesta al sereno in mezz'ora". Dubita, e molto. "2020 dice il ministro Bonafede? Ma la riforma della prescrizione è tassativa o subordinata alla riforma del processo penale? Le variabili sono troppe. In ogni caso oggi il ...

Prescrizione - Ermini - Csm - : 'Giusto trattarla in un quadro organico di Riforma del procsso' : 'È giusto che il tema della Prescrizione sia trattato in un quadro organico di riforma del processo. Fare un semplice intervento sulla Prescrizione sarebbe stato riduttivo'. Così il vicepresidente del ...

Prescrizione - Bongiorno : “Riforma inscindibile con processo penale”. E si apre il nodo sulla trasparenza del finanziamento ai partiti : Nonostante il compromesso sulla Prescrizione raggiunto dopo il vertice di Palazzo Chigi (inserita nel disegno di legge Anticorruzione, ma in vigore da gennaio 2020 assieme alla riforma del processo penale, scritta con una legge delega in scadenza nel dicembre 2019, ndr), tra M5s e Lega le distanze restano. Perché se per Riccardo Fraccaro “anche se dovesse cadere il governo la Prescrizione entrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020“ e per ...

Prescrizione - Anm : “Bene vararla dopo la Riforma penale”. Davigo : “Così gli effetti quando sarò morto”. Penalisti in sciopero : L’Associazione nazionale magistrati promuove l’esecutivo: “Lo abbiamo sempre detto che la modifica della Prescrizione si deve fare insieme a una riforma più ampia e complessiva del processo penale e lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni”.Piercamillo Davigo spiega come funzionerà la nuova legge con una battuta: “Vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui all’eternità”. L’Unione delle ...

Prescrizione - Di Maio : “Provvedimento in vigore da 2020 - ma sarà già legge. Riforma penale? Le due cose sono separate” : La Riforma della Prescrizione secondo il ministro Bongiorno sarà “in vigore dopo l’approvazione della Riforma del processo penale”, mentre per il ministro Fraccaro: “anche se dovesse cadere il governo la Prescrizione entrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020“. Luigi Di Maio, ai microfoni del Fatto.it, spiega: “La Riforma della Prescrizione entra nel ddl anticorruzione che noi approviamo verosimilmente verso ...

Davigo : "La Riforma della prescrizione? Così vedremo gli effetti quando sarò morto" : "La prescrizione è una norma di diritto sostanziale, quindi si applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della norma. Per questo se ne vedranno gli effetti solo tra molti anni". Così Piercamillo Davigo commenta, rispondendo ad una domanda a margine del plenum del Csm, l'accordo di governo sulla prescrizione. Con una battuta il magistrato ha detto: "vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui ...

Di Maio - ok prescrizione ma anche Riforma : ANSA, - ROMA, 08 NOV - "Ottime notizie! La norma sulla prescrizione sarà nel ddl anticorruzione! E entro l'anno prossimo faremo anche la riforma del processo penale. Processi brevi con tempi certi. ...