Riforma pensioni | manca Quota 41 | la Legge Fornero non verrà superata entro l' anno

Pensioni e Quota 100 - Damiano attacca il Governo sulla Riforma : 'Da Di Maio 4^ versione' : Capitolo riforma Pensioni Governo Conte in dirittura d'arrivo o quasi. Con l'Eurogruppo di domani, 5 novembre 2018, comincia infatti la corsa ad ostacoli per la manovra finanziaria. Un percorso che, probabilmente, portera' verso la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Il vicepremier Matteo Salvini continua a rassicurare sulla buona intesa con il Movimento 5 Stelle 'Nessuna polemica, stiamo lavorando bene insieme' ma la tensione tra le ...

Manovra - Conte : Risorse sia per reddito cittadinanza sia Riforma pensioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Riforma pensioni : focus su assegni d'oro e risoluzione esodati : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 1° novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti in merito alla vicenda degli esodati ed alla nuova battaglia aperta in Commissione lavoro alla Camera per la salvaguardia dei lavoratori [VIDEO]. Nel frattempo dai Comitati si chiedono nuovi incontri con il Ministero del Lavoro per discutere della vicenda, mentre dall'opposizione si punta il dito contro l'atteggiamento bipolare del M5S. Sulle pensioni d'oro ...

Pensioni - la Riforma è più lontana : la Quota 100 nella Manovra non c'è : nella legge di bilancio presentata al Parlamento non c'è né Quota 100 né Quota 41 né il taglio alle Pensioni d'oro ma...

Riforma pensioni : Quota 100 sarà inserita in un disegno di legge specifico : Il Governo Conte studia un provvedimento specifico per il meccanismo di Quota 100 dopo le numerose polemiche sorte per quanto riguarda il pensionamento dei dipendenti pubblici. A riportarlo è il quotidiano Il Messaggero. Come ormai in tanti sanno, il Governo sembra intenzionato ad introdurre il sistema delle finestre trimestrali valide per il pensionamento anticipato. I lavoratori che al 31 dicembre 2018 hanno raggiunto almeno 62 anni di eta' ...

Riforma delle pensioni fuori dalla legge di Bilancio : servirà un ddl a parte : La Riforma delle pensioni con l’annunciata Quota 100 non sara' inclusa nella legge di Bilancio che il governo presentera' alle Camere nei prossimi giorni. E’ quanto filtra dalla prime indiscrezioni sulla bozza della legge che i tecnici del governo stanno elaborando e che dovrebbe contenere, secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa, solo la copertura economica necessaria all’istituzione della Quota 100 [VIDEO], lasciando ...

Riforma pensioni - nuove regole per ottenere la quiescenza nel 2019 : Con l'arrivo del prossimo anno le regole di uscita dal lavoro sono destinate a cambiare in modo importante, sia per gli scatti automatici all'aspettativa di vita che per i nuovi strumenti che il Governo sta pensando di avviare tramite la legge di bilancio 2019. In questo senso, bisogna tenere presente che i requisiti ordinari di quiescenza [VIDEO] sono purtroppo destinati ad aumentare, mentre le nuove opzioni volontarie dovrebbero offrire a chi ...

Riforma pensioni - nuove regole per ottenere la quiescenza nel 2019 : Con l'arrivo del prossimo anno le regole di uscita dal lavoro sono destinate a cambiare in modo importante, sia per gli scatti automatici all'aspettativa di vita che per i nuovi strumenti che il Governo sta pensando di avviare tramite la legge di bilancio 2019. In questo senso, bisogna tenere presente che i requisiti ordinari di quiescenza sono purtroppo destinati ad aumentare, mentre le nuove opzioni volontarie dovrebbero offrire a chi lo vorrà ...

QUOTA 100 E Riforma pensioni 2019/ Difficile che sia misura strutturale secondo Elsa Fornero : QUOTA 100, misura principale della RIFORMA delle PENSIONI 2019, molto difficilmente può essere un intervento strutturale, o meglio a tempo indeterminato, dice Elsa Fornero(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:18:00 GMT)

Pensioni - Governo alla resa dei conti su Quota 100 : controRiforma Fornero graffia di meno : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, lunedì 29 ottobre, riguardano il perfezionamento di Quota 100 da parte del Governo per riuscire a limitare i costi di una misura che sarebbe destinata ad incidere profondamente sul capitolo spese della Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano 'Repubblica', la chiave è rappresentata dal divieto di cumulo. Un paletto che potrebbe indurre numerosi lavoratori a dire 'No, grazie' e a continuare a ...

Riforma pensioni 2019/ Modifiche per Quota 100 proposte da Tito Boeri (ultime notizie) : Tito Boeri ha parlato della RIFORMA delle PENSIONI 2019, in particolare di Quota 100, proponendo delle Modifiche per renderla compatibile con le risorse stanziate(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:33:00 GMT)

Pensioni - Elsa Fornero a difesa della sua Riforma : 'Le agenzie di rating vanno ascoltate' : "Credo che l'occasione offertaci dalle agenzie di rating andrebbe colta dal governo per cercare di rimettere mano, non di usare le solite frasi un po' tracotanti per cui 'Noi andiamo avanti comunque ...

Riforma pensioni 2019/ Salvini-Di Maio - il piano B : Quota 100 “meno generosa” (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Riforma pensioni 2019 e Quota 100/ ‘Caso’ Alitalia : uscita 7 anni prima per hostess e piloti (ultime notizie) : La Riforma delle Pensioni 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:42:00 GMT)