Ricerca | lo studio | il Gps nel cervello “organizza” i pensieri

Ricerca : borsa Marie Curie allo studio su materiali innovativi per l’energia termica : Realizzare materiali di alta qualità, non tossici e a basso costo utili alla raccolta di energia sprecata come calore, ovvero produrre l’energia pulita convertendo le fluttuazioni termiche in energia elettrica. È questo il tema dello studio “NanoPyroMat” che ha permesso alla Ricercatrice dell’Università di Belgrado Dr. Radenka Krsmanovic Whiffen di vincere la borsa biennale Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA IF). La Ricerca sarà ...

Ricerca e studio Moretti spa a CraveZero : La società erbuschese Moretti Spa è tra le aziende selezionate per partecipare a CraveZero. Un progetto di innovazione internazionale finanziato dalla Commissione Europea con 2 milioni di euro. L'...

Ricerca : studio Neuromed - da epilessia rischio problemi cognitivi : L’epilessia del lobo temporale, la più comune forma di epilessia focale adulta, potrebbe causare, nelle sue forme più gravi, la degenerazione di alcune strutture nervose implicate nei processi di apprendimento e memoria. Sono i risultati di una Ricerca condotta dall’Unità di Neurobiologia e dei Disturbi del Movimento dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), che ha individuato anche i meccanismi attraverso i quali si verificano i ...

Ricerca : studio - ecco perché i cani Husky hanno gli occhi blu : I meravigliosi occhi blu, spesso definiti ‘di ghiaccio‘, dei cani razza Husky, sono dovuti a una duplicazione del cromosoma 18 canino. A dimostrarlo uno studio effettuato sul Dna di oltre 6.000 quattrozampe, pubblicato su ‘Plos Genetics’ a firma di Adam Boyko e Aaron Sams di Embark Veterinary. Embark è una start up di genetica animale con sede a Boston e partner di Ricerca del Cornell University College of Veterinary ...

Ricerca - Graphene Flagship : l’utilizzo del grafene nella fotonica al centro di uno studio dell’Università di Udine : l’utilizzo del grafene nella fotonica e, in particolare, come questo materiale permetta una drastica semplificazione della tecnologia utilizzata per realizzare dispositivi ottici integrati alla comunicazione ad elevatissimo bit-rate (50Gb/s o più) per applicazioni quali le telecomunicazioni ottiche o l’interconnessione ottica. È il tema dell’articolo pubblicato su Nature Reviews Materials, del gruppo Nature, frutto di uno studio condotto da ...

Ricerca - lo studio : l’invecchiamento influisce sulla percezione della paura : La paura è spesso collegata alla memoria: uno stimolo che associamo ad un evento negativo del passato – un trauma, un incidente – può attivare una reazione di allarme. Quando ciò accade, il contesto in cui ci troviamo gioca un ruolo fondamentale: se è simile a quello del trauma originale percepiamo un pericolo, se invece siamo in un ambiente “sicuro” il segnale di pericolo viene inibito. Uno studio messo a punto da un ...

Ricerca : studio italiano scopre legame tra obesità - osteoporosi e vitamina D : Una Ricerca durata tre anni, realizzata da un’equipe coordinata da Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia e direttore dell’Uoc di Andrologia e Medicina della Riproduzione, in collaborazione con Andrea Di Nisio del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova, ha rilevato che nelle persone obese, l’ormone che aiuta le ossa a mantenersi in salute viene intrappolato nel grasso: dunque con l’obesità il rischio ...

Ricerca : luce sull’origine della sclerosi laterale amiotrofica - lo studio dell’Università di Sassari : Un gruppo di esperti dell’Università di Sassari ha condotto una Ricerca che contribuisce a fare luce sulla genesi della sclerosi laterale amiotrofica. Lo studio (“Disruption by SaCas9 Endonuclease of HERV-Kenv, a Retroviral Gene with Oncogenic and Neuropathogenic Potential, Inhibits Molecules Involved in Cancer and Amyotrophic Lateral sclerosis”) realizzato da Gabriele Ibba, Claudia Piu, Elena Uleri, Caterina Serra e Antonina ...

Piante medicinali e alimentari : a Milazzo 5 giornate di studio per la promozione della Ricerca : Mirri", guiderà cinque intense giornate dedicate alla scienza e alla promozione della ricerca finalizzata allo sviluppo dell'uso di Piante medicinali e alimentari in diversi paesi del mondo. Il ...