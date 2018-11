Renzi | ' Travaglio e Il Fatto condannati per 95mila euro per aver diffamato mio padre'

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “Consip - cosa ci hanno nascosto sull’archiviazione di papà Renzi” : E’ vero che bloccare il Tav Torino-Lione sarebbe un gravissimo danno per l’economia dell’Italia, del Nord-Ovest, del Piemonte o di Torino? E’ vero che alla Rai sta arrivando un’occupazione militare giallo-verde dei telegiornali che mai si era vista nella storia d’Italia dai tempi della Democrazia cristiana? E’ vero che nel caso Consip alla fine non è successo niente e il padre di Renzi diceva la verità ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta su Loft tre fake news : “Tutta la verità su Renzi e il Fatto” : E’ vero che il processo a Virginia Raggi sta andando malissimo per la sindaca di Roma perché tutti i testimoni stanno smentendo la sua linea difensiva e confermando quella della procura della Repubblica di Roma? E’ vero che il governo Conte sta attuando la promessa di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio di introdurre al più presto le manette per gli evasori? E’ vero che Il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio sono stati condannati ...

Travaglio - bordate a Renzi : 'Se le balle fossero reato sarebbe all'ergastolo' : Nei giorni scorso Il Fatto Quotidiano è stato condannato a pagare novantacinque mila euro dal Tribunale di Firenze al padre di Matteo Renzi, Tiziano. Il quotidiano è stato ritenuto colpevole di aver diffamato il padre dell'ex premier per due commenti del direttore Marco Travaglio e per uno solo dei titoli dei quattro articoli incriminati, nei quali non è stata rilevata alcuna infrazione pur trattandosi di pezzi d'inchiesta. La notizia era stata ...

Renzi : “Travaglio condannato per aver diffamato mio padre”. Aveva scritto che è davvero il suo babbo : www.forum.spinoza.it L'articolo Renzi: “Travaglio condannato per aver diffamato mio padre”. Aveva scritto che è davvero il suo babbo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Travaglio risponde a Renzi : “Noi abbiamo detto verità - Se le balle fossero reato - lui sarebbe all’ergastolo” : Travaglio si difende e risponde al tweet di Matteo Renzi, poi parla della bocciatura della Manovra “Noi abbiamo scritto la verità, i giudici civili ci hanno dato torto. Ricorreremo in appello e cercheremo di farci ridare questi soldi. Se le balle, poi, fossero reato, Renzi sarebbe all’ergastolo, quindi starei tranquillo al posto suo. Noi balle non le abbiamo mai raccontate”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco ...

Travaglio - bordate a Renzi : 'Se le balle fossero reato sarebbe all'ergastolo' : Nei giorni scorso Il Fatto Quotidiano è stato condannato a pagare novantacinque mila euro dal Tribunale di Firenze al padre di Matteo Renzi, Tiziano. Il quotidiano è stato ritenuto colpevole di aver diffamato il padre dell'ex premier per due commenti del direttore Marco Travaglio e per uno solo dei titoli dei quattro articoli incriminati, nei quali non è stata rilevata alcuna infrazione pur trattandosi di pezzi d'inchiesta. La notizia era stata ...

Travaglio : “Renzi? Se le balle fossero reato - lui sarebbe all’ergastolo. Il Fatto ha detto la verità” : “Noi abbiamo scritto la verità, i giudici civili ci hanno dato torto. Ricorreremo in appello e cercheremo di farci ridare questi soldi. Se le balle, poi, fossero reato, Renzi sarebbe all’ergastolo, quindi starei tranquillo al posto suo. Noi balle non le abbiamo mai raccontate”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il tweet di Renzi sul risarcimento che il quotidiano deve al padre Tiziano.

Travaglio - il Fatto Quotidiano a rischio chiusura : ecco perchè/ Condannato a risarcire il padre di Renzi : Travaglio, il Fatto Quotidiano a rischio chiusura: ecco perchè. Condannato a risarcire il padre di Renzi, il giornale dovrà sborsare 95mila euro "Un altro paio di botte così e..."(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:15:00 GMT)

Travaglio perde la causa contro Tiziano Renzi : "Ancora un paio di mazzate e si chiude" : Il giornalista critica la sentenza che ha condannato Il Fatto Quotidiano a risarcire il padre dell'ex premier per 95mila...

Travaglio diffamò papà Renzi : dovrà pagargli 95mila euro : Renzi è bello carico, Trentino a parte,. La Leopolda gli ha ridato vigore e invece di fare il senatore semplice e mettersi da parte come aveva promesso, è tornato alla riscossa. Ieri i giudici gli ...

Marco Travaglio dopo la condanna a risarcire Tiziano Renzi : "Ancora un paio di mazzate come queste e Il Fatto chiude" : La sentenza del Tribunale civile di Firenze che condanna in primo grado Il Fatto Quotidiano al pagamento di un risarcimento di 95 mila euro a Tiziano Renzi, papà dell'ex premier, "mette a rischio la sopravvivenza del nostro giornale e ci costringe a rivolgerci subito a voi lettori. Perché abbiamo bisogno di voi". A scriverlo è il direttore Marco Travaglio, assicurando che "pagheremo il dovuto e ci appelleremo per farci ...

MATTEO Renzi - SENTENZA CONTRO MARCO TRAVAGLIO/ Ha diffamato papà Tiziano : “Così si rischia di chiudere” : MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO e il Fatto Quotidiano: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:44:00 GMT)

Travaglio condannato a pagare 95mila euro a Tiziano Renzi per due commenti - assolto Peter Gomez per quattro articoli : Assoluzione per i quattro articoli di inchiesta, condanna per il titolo a uno di essi e per due commenti firmati dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio sul padre dell'ex premier Renzi, Tiziano. Il tribunale civile di Firenze, giudice Lucia Schiaretti, ha condannato il giornalista a pagare 95mila euro al padre dell'ex presidente del Consiglio, per due commenti e, in qualità di direttore, per il titolo di un articolo pubblicato ...

Tiziano Renzi vince la causa contro Travaglio e il Fatto Quotidiano : Firenze, 22 ottobre 2018 - Il giudice del tribunale civile di Firenze , Lucia Schiaretti , ha condannato Marco Travaglio , una giornalista, e la società editoriale 'Il Fatto' a risarcire in solido ...