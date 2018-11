Referendum sull' Atac dell' 11 novembre | dove e come si vota

Perché il Referendum sull'Atac è un voto alla Giunta Raggi : Roma, 8 nov., askanews, - Oltre 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico ...

9 domande e 9 risposte sul Referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c’è solo il destino del trasporto pubblico romano: il voto può essere un bivio per il futuro della politica capitolina e, più in generale, segnare una nuova fase nel modo di gestire i servizi pubblici di una metropoli. Ecco quello bisogna sapere ...

Midterm 2018 - Referendum sull’era Trump La sua campagna? Anti-migranti e con poca economia : “Strategia azzardata” : Improvvisamente, la sensazione che qualcosa non abbia funzionato si sta facendo largo alla Casa Bianca – e tra molti repubblicani. “Potrebbe accadere. Stiamo andando benissimo al Senato, ma potrebbe accadere”, ha spiegato durante un comizio Donald Trump, riferendosi alla possibilità di perdere la Camera. Giovedì, sempre durante un incontro elettorale, lo stesso presidente aveva spiegato che “due maniaci”, quello dei pacchi bomba e ...

'Romani andate a votare al Referendum sull'Atac' - l'appello di Verdone - : Roma, 2 nov., askanews, - L'attore e regista romano Carlo Verdone ha lanciato un appello via Facebook ai romani invitandoli a votare al referendum del prossimo 11 novembre sulla messa a gara del ...

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo Referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...

Johnson al congresso Tory tuona contro Corbyn e dice no a un "secondo Referendum" sulla Brexit : Nel suo atteso intervento al congresso Tory, a Birmingham, Boris Johnson ha esordito con un attacco a Jeremy Corbyn. Ha poi detto un no secco a "un secondo referendum" sulla Brexit.L'ex ministro ha sollecitato il partito a sconfiggere i laburisti con "i valori conservatori" e senza seguirlo su una via che, a suo dire, impoverirebbe il Paese. Il percorso pensato da Corbyn, ha tuonato Johnson, sarebbe fatto di "nazionalizzazioni", "tasse su ...

La Catalogna un anno dopo il Referendum sull’indipendenza : In occasione del primo anniversario del voto ci sono state proteste anche molto intense, e una soluzione sembra ancora lontana The post La Catalogna un anno dopo il referendum sull’indipendenza appeared first on Il Post.

Catalogna : un anno fa lo storico Referendum sull'indipendenza : Le manifestazioni, le occupazioni delle scuole e le violenze della polizia che hanno fatto il giro del mondo

Referendum Macedonia - i cittadini votano sull'adesione a Ue e Nato e sulla disputa del nome : I socialisti, guidati da Zoran Zaev, sono riusciti a ritornare al governo grazie all'appoggio dei partiti della minoranza albanese, la cui influenza politica è elevata. Con l'instaurazione del nuovo ...

Barcellona - a un anno dal Referendum sull’Indipendenza della Catalogna ancora scontri tra manifestanti e guardia civil : A quasi un anno dal referendum per l’indipendenza della Catalogna, a Barcellona tornano gli scontri tra la guardia civil e un gruppo di militanti: una guerriglia urbana a colpi di manganello e polveri colorate. I Mossos catalani hanno caricato la folla per tre volte, lasciando sul campo diversi contusi, alcuni anche al volto, arrestando due secessionisti. La questura ha dispiegato un numero sostenuto di militari, dal momento che ...

I laburisti aprono al Referendum bis sulla Brexit - ma Corbyn frena : Innanzitutto perché il capo del partito difficilmente cambia idea su ciò che ha sostenuto " a torto o a ragione " per tutta la sua vita politica. Poi, rimane forte la tentazione di aspettare che il ...

Il Labour apre a un Referendum bis sulla Brexit in caso di "no deal". Ma Corbyn frena : Il Labour britannico apre all'opzione di un referendum bis sulla Brexit. Lo ha deciso la conferenza annuale del partito di Jeremy Corbyn, a Liverpool, approvando a valanga una mozione che prevede esplicitamente la possibilità di invocare un secondo voto popolare sull'esito dei negoziati con Bruxelles, seppure in subordine rispetto alla prospettiva di elezioni politiche anticipate, in caso di un 'no deal' o di un accordo con l'Ue firmato ...

