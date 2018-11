Referendum ATAC | votate con il cuore e il cervello a casa

Referendum ATAC a Roma - pro e contro : I cittadini Romani saranno chiamati l'11 novembre prossimo a esprimersi in un Referendum che chiede la messa in gara del servizio di trasporto pubblico locale, oggi gestito in house da Atac.Il Referendum capitolino ripropone nel nostro Paese il tema dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e del ricorso alle gare quale modalità adatta ad individuare con procedure aperte il miglior operatore, superare le criticità ...

Domenica Referendum ATAC : si vota dalle 8 alle 20 : Roma – Liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

Referendum sull'Atac dell'11 novembre : dove e come si vota : Roma, 8 nov., askanews, - come e dove si vota per il Referendum sul trasporto pubblico a Roma: domenica 11 novembre dalle 8 alle 20 nei soliti seggi elettorali, con tessera elettorale e documento. 9 ...

L'Atac è un disastro. Il Referendum non salverà i trasporti di Roma. : Nell'ultimo anno l'azienda dei trasporti di Roma ha regalato al pubblico una serie di spettacoli che definirei al confine tra il circense e la fantascienza, giusto per confermare ulteriormente l'idea ...

Atac - un Referendum sul presente di Roma e il futuro del Paese : Domenica nella Capitale si vota sulla messa a gara del trasporto pubblico. Un tema vitale per i cittadini, un quesito ignorato dalla amministrazione grillina, dopo tanti proclami sulla democrazia diretta. Ecco perché invece recarsi alle urne è importante, non solo per i Romani

Referendum ATAC : domenica voto aperto da ore 8 a 20 : Roma – Liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del Referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

7 cose da sapere sul Referendum ATAC dell'11 novembre : Il referendum consultivo è alle porte, ecco alcune cose da sapere per un voto responsabile. Il quorum è fissato al 33% degli aventi diritto al voto

Perché il Referendum sull'Atac è un voto alla Giunta Raggi : Roma, 8 nov., askanews, - Oltre 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico ...

7 cose da sapere sul Referendum ATAC dell’11 novembre : (Foto: wikipedia.org) Domenica 11 novembre i cittadini di Roma saranno chiamati a rispondere a 2 quesiti del referendum per dire la loro sul futuro di Atac, l’azienda di trasporto pubblico capitolino, fonte di disservizi senza fine, di scioperi a pioggia e di costi che, negli ultimi 9 anni, hanno raggiunto 7 miliardi di euro. Il referendum è stato lanciato dai Radicali italiani ed è di tipo consultivo, è quindi la raccolta di un parere non ...

9 domande e 9 risposte sul Referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c’è solo il destino del trasporto pubblico romano: il voto può essere un bivio per il futuro della politica capitolina e, più in generale, segnare una nuova fase nel modo di gestire i servizi pubblici di una metropoli. Ecco quello bisogna sapere ...

9 domande e 9 risposte sul Referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c'è solo il destino del ...

Referendum ATAC - Riccardo Magi : un sì per esprimere il disagio : Roma, , askanews, - "L'11 novembre c'è una possibilità per tutti i romani di esprimere in modo democratico e partecipativo un disagio e di dare un segnale che avrà un peso politico per riformare il ...

Referendum ATAC - Pagano : "no" - Atac sia un vero ente pubblico : questi comitati oggi ci dicono che c'è bisogno che la politica abbia degli strumenti pern agire direttamente sull'ionfrastruttura, per agire fin nel dettaglio senza frapporsdi dei limiti."Vogliono ...

Referendum ATAC - Magi : “Dipendenti non siano scrutatori - inviata lettera di diffida al Comune” : “Siamo stati costretti oggi a scrivere una lettera al Campidoglio, e in particolare alla commissione per il Referendum, a seguito della notizia che ci sarebbero centinaia di scrutatori tra i dipendenti dell’azienda Atac“. Lo ha annunciato il deputato dei Radicali e rappresentante del comitato promotore del Referendum sull’Atac, Riccardo Magi, che in un incontro con i cronisti davanti a Montecitorio ha spiegato di aver ...