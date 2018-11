Red Dead Redemption 2 viene citato in un episodio di South Park

C'era una volta il West. Oggi c'è Red Dead Redemption 2 : Cinquant'anni dopo dopo non ci potrebbe essere un confronto più eloquente per ricordarci che il mondo è cambiato, mai così velocemente, eppure, in un certo senso, è rimasto lo stesso. Lo dico per ...

Red Dead Redemption 2 : i video contenenti violenza sulle suffragette sono stati rimossi da YouTube e poi ripristinati : Come segnalato da VG247.com, poco tempo fa YouTube ha rimosso una serie di video in cui venivano mostrate violenze ai danni delle suffragette in Red Dead Redemption 2.Gli utenti hanno caricato video del personaggio principale Arthur Morgan che picchia e uccide una suffragetta nel corso del gioco. Almeno otto video sono stati rimossi per violazione dei termini di servizio."Le linee guida della community di YouTube vietano tra le altre cose: ...

Svelato periodo di uscita per Red Dead Online - non si dovrà attendere molto : Dopo il grande successo ottenuto da Red Dead Redemption 2 in due settimane, continua a crescere l’attesa degli appassionati del gioco per l’uscita di Red Dead Online. Il lancio della versione beta era previsto per la fine del mese di novembre, ma sembra che al riguardo siano stati forniti dettagli più precisi. Di recente il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha rivelato che l’arrivo della versione beta di Red Dead Online è prevista “verso la ...

Red Dead Redemption 2 : il CEO di Take-Two risponde alle polemiche sulle condizioni di lavoro all'interno di Rockstar Games : Uno dei maggiori punti di discussione che circonda Red Dead Redemption 2 riguarda la cultura lavorativa dello sviluppatore Rockstar Games. Il co-fondatore Dan Houser ha detto che lui e un piccolo team hanno lavorato per alcune settimane anche 100 ore per finire il gioco e, dopo questo, Rockstar HR ha incoraggiato i suoi sviluppatori a parlare apertamente delle proprie esperienze. Molte storie condivise riportavano lavoro straordinario, ma non al ...

Red Dead Redemption 2 Recensione - l'epopea Western di Rockstar è un capolavoro assoluto : ... e gran parte del tessuto narrativo si concentrerà proprio su questo: una dozzina di uomini che tentato di vivere seconde regole che ormai il "mondo civile" non è più disposto ad accettare. Dutch è ...

Red Dead Redemption 2 arriverà su PC? Ecco la risposta del CEO di Take-Two : Il publisher di Red Dead Redemption 2, Take-Two, può essere certamente orgoglioso del successo del gioco, ma ancora non ha fornito alcun suggerimento su quando o se il gioco arriverà su PC.Con Red Dead Redemption 2 che ha distribuito 17 milioni di unità in tutto il mondo su PS4 e Xbox One, gli investitori volevano sapere di una possibile versione PC.Il gioco originale non è mai arrivato su PC, ma il grande successo che Take-Two ha ottenuto con ...

Red Dead Redemption 2 nasconde uno strano e controverso episodio di violenza sessuale? : Come vi abbiamo anche svelato all'interno della nostra guida, Red Dead Redemption 2 è un titolo tanto vasto quanto curato che è letteralmente pieno zeppo di incontri con personaggi particolari e in molti casi piuttosto strani. In questo caso vi parliamo proprio di uno di questi incontri.Nella zona a sud di Bluewater Marsh, Lemoyne, e in particolare in Bayou Nwa, è possibile imbattersi in una sorta di catapecchia. Sul portico un uomo ...

Che fine ha fatto Red Dead Online? Verrà lanciato "verso la fine del mese" : Come vi abbiamo segnalato solo poche ore fa, Red Dead Redemption 2 ha già raggiunto dei risultati a livello di vendite e distribuzione davvero impressionanti, rivelandosi già ora un evidente successo per Rockstar Games e per Take-Two.Mentre state vagando per l'affascinante far west del titolo (magari dando un'occhiata alla nostra guida) molti tra voi potrebbero pensare: ma che fine ha fatto Red Dead Online? Il lancio della beta della componente ...

Red Dead Redemption 3 uscirà - ma a queste condizioni : Red Dead Redemption 3 si farà, questo è certo. Il problema è quando. Red Dead Redemption 2 è uscito solo da pochi giorni e si è dimostrato essere un successo incredibile. Con un incasso di 775 milioni di dollari e 17 milioni di copie piazzate ha venduto in 8 giorni più di quanto abbia fatto il primo capitolo in 8 anni. Molti già stanno pensando al prossimo capitolo, Red Dead Redemption 3. Giudicando la scala e la produzione di un gioco del ...

Red Dead Redemption 2 : Come aumentare l’onore e quali sono le ricompense : L’onore in Red Dead Redemption 2 è molto importante, non solo perchè può decidere il tipo di finale al quale andrete incontro al termine dell’avventura, ma vi permette di accedere o meno a bonus e sbloccabili, scopriamo insieme Come fare per aumentare l’onore e cosa potete ottenere con esso. Red Dead Redemption 2: Guida all’onore Agire con disonore non solo non è ben visto dalla legge ma non ...

Red Dead Redemption 2 : distribuite oltre 17 milioni di copie : Take-Two ha annunciato nel suo ultimo report finanziario che Red Dead Redemption 2 ha spedito oltre 17 milioni di unità.Si tratta di un numero enorme, in aggiunta ai $ 725 milioni di vendite registrate durante il suo weekend di lancio.Come segnala VG247.com, la società ha affermato che Red Dead Redemption 2 ha spedito più unità nei suoi primi otto giorni che Red Dead Redemption nei suoi primi otto anni.Read more…

Guida Red Dead Redemption 2 - come incrementare facilmente l’onore : Protagonista indiscusso dell'autunno videoludico è senza ombra di dubbio Red Dead Redemption 2. Il free roaming in salsa western di Rockstar Games era in assoluto il titolo più atteso da parte della community di videogiocatori PS4 e Xbox One per quanto concerne l'ultima parte di questo 2018, e come era lecito aspettarsi non ha di certo disatteso le aspettative. Tantissime le attività cui prender parte all'interno del gioco, che oltre alle ...

Red Dead Redemption 2 : alcuni giocatori hanno inviato messaggi inopportuni al vero Colm O'Driscoll : La storia che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile, immaginate di avere lo stesso nome e cognome di un noto personaggio dei videogiochi, magari uno abbastanza controverso, immaginate ora di ricevere valanghe di messaggi (non molto amichevoli) da parte di alcuni giocatori che, (per divertimento o chissà che altro) vi diano le colpe delle malefatte commesse dal vostro "sosia". Non stiamo scherzando, è successo per davvero.Come riportano i ...