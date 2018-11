RC Auto | nuova proposta prevede ritiro della patente e multe più salate per gli evasori

Franco Battiato sta bene : il cantAutore riappare in una nuova foto sui social : Finalmente una gioia: Franco Battiato non solo non è morto, come qualche buontempone ha ipotizzato in estate, ma sembra sia in salute ed è tornato ad apparire sui social. Lo testimonia una foto pubblicata sul suo profilo Facebook dal musicista Luca Madonia, in cui lui stesso appare sorridente mentre pranza con il Maestro, assorto nella loro conversazione ma apparentemente piuttosto in forma. Una buona notizia per tutti i fan del musicista ...

Mario Biondo - il giallo della morte del giovane sposato con la conduttrice tv : nuova Autopsia : Una seconda autopsia e nuovi esami sui resti del 30enne cameraman siciliano: cinque anni fa, era il mese di maggio del 2013...

Monza - nuova partnership con Kia : sarà Automotive sponsor fino al 2021 : Il club del nuovo patron Silvio Berlusconi è al lavoro anche sul fronte commerciale: stretto un accordo triennale con la casa automobilistica. L'articolo Monza, nuova partnership con Kia: sarà automotive sponsor fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Savona - rogo distrugge la nuova sede dell’Autorità Portuale : «L’allarme antincendio non è scattato» | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Savona - rogo distrugge la nuova sede dell’Autorità Portuale | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Savona - maxi incendio nella nuova sede dell’Autorità Portuale | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, in corso le verifiche

Savona - maxi incendio nella nuova sede dell’Autorità portuale | : Fumo nero visibile da lontano e traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Canavese: «I presenti sono riusciti a uscire, ma sono in corso le verifiche»

Grande Fratello Vip - gli Autori le provano tutte per far decollare il programma. E giovedì nuova puntata speciale con Fabrizio Corona e Barbara D’Urso : Gli autori del Grande Fratello Vip 3 le tentano tutte per far rianimare questa edizione, così hanno cominciato a sparigliare le carte. Anzitutto buttando dentro la Casa altri tre vip da macello: Alessandro Cecchi Paone (che all’inizio degli anni 2000 criticava aspramente il programma: come si cambia!), l’ex sellerona Ela Weber e la showgirl, o presunta tale, Maria Monsè. Quest’ultima aveva un conto aperto con la Marchesa ...

Reddito di cittadinanza : riconoscimento Automatico - stranieri e nuova card : Un argomento caro a molti è sicuramente il Reddito di cittadinanza, la misura che sara' inserita nella legge di Bilancio come promesso in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle e come sottoscritto nel contratto di Governo dai “grillini” e dall’altro partito di maggioranza, cioè la Lega. La misura di contrasto alla poverta' di cui il M5S ne ha fatto un autentico cavallo di battaglia, dovrebbe partire il prossimo aprile e proprio dall’area ...

Bollo Auto : cancellazioni d'ufficio - rottamazioni d'imposta e introdotta una nuova app : C’è un atto governativo che annualmente nasce con la legge di Bilancio e reca disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria. Si tratta del decreto fiscale, provvedimento collegato alla manovra finanziaria che di norma dispone provvedimenti molto importanti per i cittadini. Per il decreto fiscale legato all'attuale manovra finanziaria, l’esecutivo Lega-M5S punta ad una sanatoria per chi ha debiti con il fisco includendo anche il Bollo ...

Nuova Rc Auto : sconti al Sud ma con rincari al Nord : Prezzi più bassi per la Rc auto al Sud. Questo ha annunciato il Governo nell’ambito della manovra economica varata lunedì 15 ottobre e ancora non è noto un testo di legge che consenta di capire come l’obiettivo verrà raggiunto. Ma ci sono due certezze: le compagnie assicurative sono contrarie ed era già partito un confronto per una riforma complessiva dei criteri tariffari...

AutoPostale : via libera alla nuova organizzazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuova Rc Auto : sconti al sud ma con rincari al nord : Prezzi più bassi per la Rc auto al Sud. Questo ha annunciato il Governo nell’ambito della manovra economica varata lunedì 15 ottobre e ancora non è noto un testo di legge che consenta di capire come l’obiettivo verrà raggiunto. Ma ci sono due certezze: le compagnie assicurative sono contrarie ed era già partito un confronto per una riforma complessiva dei criteri tariffari...

Eleonora Giorgi - nuova gaffe al GF Vip : “Tossico e Autolesionista” : Grande Fratello Vip 3: Eleonora Giorgi parla di un personaggio famoso E’ notte fonda e la diretta del Grande Fratello Vip è ormai terminata da tempo, ma i coinquilini della Casa si sono ritirati in giardino per commentare quanto accaduto e per parlare di svariati argomenti. Eleonora Giorgi, durante un dialogo con Benedetta Mazza, ha fatto un’altra gaffe delle sue, che hanno obbligato le telecamere del reality a spostare ...