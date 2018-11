Rc auto | la Lega stanga i furbetti | niente assicurazione? Massacro e ritiro patente

Limite di velocità in autostrada a 150 km/h e sanatoria per Imu-Tasi : le nuove proposte della Lega : Il presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli: "Oggi il problema non è la velocità, ma la distrazione alla guida"

Limite di velocità in autostrada a 150 km/h - sanatoria per Imu e Tasi : ecco le nuove proposte della Lega : La proposta viene direttamente dalla Lega, in particolare dal presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e prevede di aumentare il Limite di velocità in autostrada fino a ...

Sanatoria su Imu - Tasi e bollo auto Manovra - le proposte della Lega : Proposta della Lega sulla Manovra: estendere il condono fiscale anche alle imposte patrimoniali degli enti territoriali, come Ici, Imu, Tasi, bollo auto. Altra idea: introdurre una tassa sui trasferimenti Segui su affaritaliani.it

Sanatoria su Imu - Tasi e bollo auto Manovra - le richieste della Lega : Proposta della Lega sulla Manovra: estendere il condono fiscale anche alle imposte patrimoniali degli enti territoriali, come Ici, Imu, Tasi, bollo auto. Altra idea: introdurre una tassa sui trasferimenti Segui su affaritaliani.it

Manovra - la Lega chiede la sanatoria per Imu - Tasi e bollo auto : Un condono fiscale esteso alle imposte patrimoniali degli enti territoriali. Come Imu, Tasi e bollo auto. La Lega chiede questo al governo. E lo fa in uno degli emendamenti al decreto legge fiscale colLegato alla Manovra.La proposta di modifica, a prima firma di Enrico Montani, introduce un articolo al provvedimento che definisce le agevolazioni delle entrate degli enti locali. La sanatoria, infatti, riguarderebbe "le entrate, anche tributarie ...

Dl fisco - sanatoria per Imu e Tasi e stop alla patente per gli evasori seriali della rc auto : le proposte della Lega : Una serie di emendamenti: dalla rc auto alla sanatoria. La Lega li ha presentati in Commissione finanze del Senato dove si prende in esame il decreto fiscale. Tra le proposte del Carroccio c'è quella ...

Dl fisco - Lega : sanatoria per Imu e Tasi e stop patente per gli evasori della rc auto : Il Carroccio ha presentato una serie di emendamenti in Commissione finanze del Senato. Tra i provvedimenti anche l’introduzione di una tassa sui money transfer

Bollo auto - ora spunta il maxi condono : l'emendamento della Lega che farà discutere : Pace Fiscale, la Lega prova il blitz in commissione Finanze al Senato. In un emendamento spunta la sanatoria sulle entrate...

Bollo auto - spunta il maxi condono : l'emendamento Lega che fa discutere : Pace Fiscale, la Lega prova il blitz in commissione Finanze al Senato. In un emendamento spunta la sanatoria sulle entrate...

Mulè e Berlusconi : 'La Lega stacchi la spina - rischio deriva autoritaria col M5S' : Intervenuto a Radio Radicale, il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ha fatto il punto della situazione sulla tenuta del Governo gialloverde e sulla riforma della prescrizione voluta dal Movimento 5 Stelle [VIDEO] e concepita dall'attuale Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Intervistato da Giovanna Reanda, il deputato forzista ha affermato: Se i due partiti della maggioranza litigano su tutto, se dicono bianco e nero sui diritti ...

Lega la colonnina del parchimetro all'auto e prova il furto : arrestato 43enne napoletano : Ha Legato alla sua auto la colonnina del parchimetro con l'intento - secondo la ricostruzione degli investigatori - di portarla via. Per questo un 43 anni di Acerra è stato arrestato dai carabinieri. ...

M5s Veneto - assemblea “autoconvocata” critica la linea su Pedemontana e governo con Lega. Consigliere 5 stelle li filma : Si definiscono semplicemente gli “autoconvocati” del Movimento 5 stelle in Veneto. Un’ottantina di persone si sono incontrate a Salzano, in provincia di Venezia, per un’assemblea durante la quale è stata contestata la linea ufficiale M5s. Sotto accusa sia la linea nazionale che quella locale, partendo innanzitutto dalla Pedemontana Veneta, la superstrada a pagamento che attraverserà le province di Vicenza e Treviso, contro cui il M5s ...

Vendono una chiesa e se la comprano i musulmani - autogol della Lega dice il Pd : Milano, 25 ott., askanews, - 'A Bergamo, nella regione che vuole impedire la costruzione di moschee regolari finisce che i musulmani comprano, dalla stessa Regione, una chiesa. Si tratta di un luogo ...

autodromo di Imola con i conti in rosso? Lega all'attacco. Si scatena la polemica : Commissione a metà novembre 'Se questi dati economici fossero confermati cosa si aspetta a cambiare? Come mai si va a rilento su una struttura così importante e fondamentale per l'economia del ...