Ranking UEFA | nessun cambio in vetta | Juventus nella top five

Ranking UEFA - la Juventus rimane al quinto posto - passo in avanti per la Lazio! : La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il Ranking dopo le giornate di Champions ed Europa League. Al primo posto resta chiaramente il Real Madrid, allontanato di quasi 20 punti il Bayern Monaco e il Barcellona, secondi a pari merito. Al quarto posto l'Atletico Madrid, al quinto ecco la Juventus. Quindi Siviglia, PSG, […]

Ranking UEFA - il Napoli sorpassa il Liverpool : La serata del San Paolo ha portato al Napoli un punto prezioso contro i campioni di Francia del Paris Saint Germain, ma i partenopei hanno anche altri motivi per sorridere. Infatti, il risultato dell'altro campo del girone, il 2-0 inflitto dalla Stella Rossa al Liverpool, ha permesso a Insigne e compagni di superare i Reds nel Ranking Uefa, la classifica dei migliori club d'Europa. Con 71000 punti, gli azzurri si portano al

Ranking UEFA : il Napoli supera il Liverpool - ora è 14esimo : Punti fondamentali per il futuro Buone notizie dal Ranking Uefa. La combinazione dei risultati di ieri sera porta il Napoli davanti al Liverpool nella classifica finalizzata alle ultime cinque stagioni, che determinerà le fasce per i sorteggi europei del prossimo anno. La sconfitta degli uomini di Klopp a Belgrado ferma il loro punteggio a 71.000, il pareggio del Napoli contro il Psg vale aggancio e sorpasso al 14esimo posto. In questo momento, ...

Ranking UEFA - l’Italia scavalca l’Inghilterra e vola al 2° posto : L’Italia vola nel Ranking Uefa grazie ai successi in Champions League delle 4 squadre della nostra serie A Le 4 vittorie su 4 gare in Champions delle squadre italiane hanno riacceso i riflettori sul nostro pallone e nel Ranking Uefa scala posizioni arrivando al secondo posto (67,440 punti) nel coefficiente per paese alle spalle della Spagna (89,283). Dietro all’Italia c’è ora l’Inghilterra (67,177) a seguire ...

Ranking UEFA - Italia seconda - sorpassata l'Inghilterra : L'Italia supera l'Inghilterra e ora è alle spalle dell'irraggiungibile Spagna nel Ranking Uefa. Questo grazie al poker di vittorie di Juve, Roma, Napoli e Inter in Champions League. Un filotto che non accadeva da 13 anni. L'aggiornamento di oggi, prima dei match di Europa League vede l'Italia con 67.740 punti, dietro la Spagna (89283) e […]

Ranking UEFA - l’Italia salda al terzo posto : Inghilterra nel mirino : L'Italia mantiene saldamente il terzo posto in classifica nel Ranking Uefa dopo la prima giornata di Champions ed Europa League L'articolo Ranking Uefa, l’Italia salda al terzo posto: Inghilterra nel mirino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ranking UEFA : le italiane scalano posizioni : La prima giornata della campagna europea delle italiane è stata positiva anche in ottica Ranking Uefa: le vittorie in Champions di Inter e Juve, e quelle in Europa League di Milan e Lazio consentono alle nostre squadre di avvicinarsi all’Inghilterra, la cui seconda posizione adesso è meno salda. La classifica aggiornata dei paesi recita: Spagna 88.569, Inghilterra 66.748, Italia 66.297, Germania 61.070. Per quanto riguarda i singoli ...