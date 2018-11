Rai | Minculpop grillino Vogliono manipolare anche la scienza in tv

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018) Avvisaglie se ne sono avute tante in questi mesi. Più si va avanti coi grillini e più ci rendiamo conto che cosa significhi perdere pezzetti di libertà ogni giorno.Un altro frammento si sgretola sotto i colpi dell'ultimo genio pentastellato, tale Luigi Gallo, esponente dell'ala ortodossa del movimento, vicinissimo a Roberto Fico, più a sinistra di Cossutta, che si batte da tempo per una leadership alternativa a quella di Luigi Di Maio. Forse la sua.Sto Gallo, 41 anni, nato a Prato ma residente a Torre del Greco, ingegnere informatico, oltre a essere stato eletto deputato per due volte, forse per il fatto di essere stato capogruppo della Commissione Istruzione, Scienze, Cultura dal 2013 al 2014, si sente così vicino a questi temi da proporre una legge che preveda l'istituzione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, di una commissione per la divulgazione dei prodotti ...