Raggi | sentenza domani Di Maio | «Se condannata applicheremo il codice M5S»

Sentenza Raggi - cosa rischia la sindaca in caso di condanna : (Foto: Getty Images) La Procura capitolina contesta a Virginia Raggi il reato di falso in atto pubblico, e i giudici sono chiamati a emettere una Sentenza il prossimo 10 novembre. L’accusa è convinta che la sindaca di Roma abbia mentito circa la nomina di Renato Marra alla guida del dipartimento Turismo ed è determinata a provare che, al contrario di quanto ha sostenuto davanti all’Anticorruzione, non abbia agito in totale autonomia ma abbia ...

Sentenza Raggi - le telefonate di Grillo e Luigi ai legali di Virginia : 'Com'è messa davvero?' : Dal nostro inviato AMBURGO - Non chiamano lei, per parlare di queste cose. Ma i suoi avvocati. E le telefonate, udienza dopo udienza, assumono toni sempre più preoccupati: 'Secondo te, Virginia, com'è ...

Roma - il messaggio di Virginia Raggi ai suoi sostenitori : “Non è opportuno manifestare nel giorno della mia sentenza” : “Mi stanno arrivando tantissimi messaggi. So che molti di voi si sono dati appuntamento per una manifestazione a Roma il 9 novembre. Si tratta di un gesto pieno di affetto ma ritengo non sia opportuno. Grazie!”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook, in vista della manifestazione organizzata sempre via Facebook per venerdì 9 ottobre in Piazza del Campidoglio, alla vigilia della sentenza del processo ...

Minnucci : tempo Raggi è finito - si dimetta a prescindere sentenza Marra : Roma – “Altro che settimana di attesa per Virginia Raggi: la sindaca di Roma deve dimettersi subito a prescindere dalla sentenza sul caso Marra. Non c’e’ esito che tenga: il tempo della Raggi a Roma e’ finito. A dirlo sono i fatti, a partire dall’emergenza rifiuti in cui versa la citta’. Roma, come diceva il gran poeta, e’ una ‘nave sanza nocchiere in gran tempesta’ con una giunta ...

Raggi - appello ai suoi : «Non andate in piazza prima della sentenza» : dal nostro inviato AMBURGO «Grazie, grazie davvero, ragazzi, ma sarebbe meglio evitare». Senza urtare la sensibilità dei suoi sostenitori e con molto tatto Virginia Raggi dal...

Raggi - appello ai suoi : 'Non andate in piazza prima della sentenza' : Basta una frase storta della piazza per arrivare a una sintesidrammatica per ilM5S: grillini contro i giudici, il mondo al contrario. L'ATTACCO DEL PD Il Pd, con il deputato Walter Verini, ha già ...

Cosa può succedere dopo la sentenza su Virginia Raggi : La gestione del Campidoglio, la direzione di marcia della politica romana per il 2019, i futuri rapporti tra i due alleati di governo Lega e M5S: tutto dipenderà dalla tanto attesa sentenza del 10 ...

Cosa può succedere dopo la sentenza su Virginia Raggi : Al di là di quanto prevede il 'codice etico' dei Cinque Stelle, un'eventuale condanna penale di Virginia Raggi per falso nella vicenda della promozione di Renato Marra a capo dell'ufficio Turismo aprirebbe diversi scenari: le dimissioni della stessa sindaca, volontarie o a seguito di una possibile consultazione tra gli iscritti M5S su Rousseau sul suo futuro; una sua uscita dal Movimento con proseguimento del ...

Raggi e le dimissioni : 'Ora non ne parlo'. M5S in piazza alla vigilia della sentenza : 'Di dimissioni? Ne parliamo la settimana dopo'. Virginia Raggi sa che - dopo un periodo di relativa quiete politica mal celata dalle grane quotidiane di Roma - adesso la sua vicenda entra nel vivo. Il 10 novembre è attesa la sentenza sul processo che la vede imputata per falso. In caso di condanna può ...

Roma - Politi (Lega) : “Raggi? Attendiamo sentenza - ma si dimetta per disastri. Sua giunta più marxista del Pd” : “Manifestazione contro Virginia Raggi a Roma? Eravamo in piazza anche noi della Lega a protestare contro una delle peggiori amministrazioni di Roma”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Maurizio Politi, ex Fratelli d’Italia e attualmente capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “E’ vero che tanti problemi sono stati ereditati dalle giunte precedenti” – spiega – “ma Atac sta andando allo ...

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è una ‘sentenza’ : Empoli bello e coRaggioso ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/28 Massimo Paolone/LaPresse ...

“Roma dice basta” : tra rifiuti - buche e l’ipotesi di un rimpastone di giunta - Raggi aspetta la sentenza per falso : “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginia Raggi è una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si ...

Raggi : sentenza conferma come imprenditoria criminale ha distrutto Roma : Roma – “Questa sentenza conferma la gravita’ di come il sodalizio tra imprenditoria criminale e una parte della politica corrotta abbia devastato Roma. conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che bisogna tenere la barra dritta sulla legalita’. E’ quello che stiamo facendo e continueremo a fare per questa citta’ e i cittadini”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo la sentenza ...