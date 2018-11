Raggi | quando chiamavo Raineri non si trovava perché fuori con Minenna

romadailynews

: Quando Raggi attaccava Marino: 'È inaccettabile che la verifica sulle alberature si faccia sempre dopo il crollo' - HuffPostItalia : Quando Raggi attaccava Marino: 'È inaccettabile che la verifica sulle alberature si faccia sempre dopo il crollo' - Capezzone : Per il #fascistometro della #Murgia sarei fascista solo al 47%. Non ancora la “pienezza dell’adesione”, però... PS… - Pelosaccio : RT @Alessio_1973: Ma quando #DiMaio dice riguardo la sentenza alla #Raggi attesa per domani: “se condannata applicheremo il codice #M5S” pi… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Roma – “Secondo me e’ vergognosoladice che il giorno del terremoto lei e’ rimasta per ore nella sua stanza in attesa della mia chiamata,invece nel mio ufficio c’erano riunioni permanenti, chiamavano la dottoressama lei non arrivava”. Cosi’ il sindaca di Roma, Virginia, in una sua dichiarazione spontanea nel processo che la vede imputata per falso. “Non appena arriva- ha proseguito riferendosi al lavoro svolto da Carla Romana, suo capo di Gabinetto tra luglio e agosto 2016- sostanzialmente lavora conchiedo di contattarla, la maggior parte delle volte non si trova perche’ e’con l’assessoreo perche’ e’ in riunione con, riunione di cui non mi viene detto nulla. Ho cercato un confronto con lei, ma evidentemente questo tipo di ...