Raggi | è il D-day

adnkronos

: #sentenza #raggi #guidonia #barbet #5stelle Raggi alla sbarra per falso in atto pubblico, domani la sentenza. E tra… - EAniballi : #sentenza #raggi #guidonia #barbet #5stelle Raggi alla sbarra per falso in atto pubblico, domani la sentenza. E tra… - scultiespeast : RT @martsxdolan: oggi è l'international coming out day ma è anche il giorno in cui quei due raggi di sole di martino e niccolò si incontrer… - tulliotulli1 : RT @GiovLuciano: LONG JOHNN: UN VAFFA DAY : -

(Di venerdì 9 novembre 2018) E' il giorno del verdetto. Sabato si saprà se ci sarà una condanna in primo grado o meno per la sindaca di Roma Virginiache è imputata per falso documentale in merito alla nomina di Renato ...