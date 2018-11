Raggi assolta : «Due anni di fango - avanti a testa alta». Poi twitta : «Non ho pianto» : Virginia Raggi è stata assolta nell'ambito del processo che vedeva la sindaca di Roma imputata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo. Il...

Raggi assolta - Beppe Grillo : 'Virginia colpisci forte mentre riprendono fiato' : 'colpisci forte mentre riprendono fiato'. È questo il titolo del post di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5S commenta l'assoluzione della sindaca di Roma. Virginia Raggi assolta per il processo ...

Raggi assolta - il giornalismo e le sue tribù. Quando i social inquinano il dibattito pubblico : Se il dibattito pubblico si inquina al punto che due esponenti del movimento ora maggioranza di governo come Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio ritengano di poter definire legittimamente “puttane” e “infimi sciacalli” i giornalisti ritenuti colpevoli di aver “massacrato” mediaticamente Virginia Raggi pur di provocarne le dimissioni, significa che siamo oltre la misura e che qualcosa di grave e forse irreparabile è già accaduto nella precaria ...

Raggi assolta - Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti : “Sciacalli e pennivendoli” : Dopo l'assoluzione del sindaco di Roma il vicepremier e l'esponente del Movimento 5 stelle si sono scagliati contro i media...

Di Maio : «Virginia Raggi assolta. Giornalisti infimi sciacalli». E Di Battistab rincara la dose : ' Virginia Raggi è stata assolta . Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. ...

Roma - assolta Virginia Raggi : non commise falso ideologico : Roma, 10 nov. , askanews, - assolta, perché il fatto non costituisce reato. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è scoppiata in un pianto liberatorio in aula alla lettura della sentenza del giudice ...

Cosa cambia con la Raggi assolta Vince Di Maio - ostacolo per Salvini : Virginia Raggi assolta: lo scenario più favorevole per la sindaca romana e per tutto il Movimento 5 Stelle potrebbe rivelarsi un grande ostacolo per l'alleato di Governo, ovvero la Lega. Sono note ormai le mire di Matteo Salvini sulla Capitale... Segui su affaritaliani.it

Virginia Raggi è stata assolta. Ma non dall'incompetenza : La sindaca è stata assolta nel processo per falso. Per i giudici le dichiarazioni all'Anticorruzione in merito alla promozione del fratello del suo ex fedelissimo, Raffaele Marra, non costituiscono reato. Ma Virginia ha detto menzogne ben più gravi, e combinato guai assai peggiori: doveva lasciare da un pezzo per manifesta incapacità Arrestato Marra, il braccio destro di Raggi che faceva affari con l'immobiliarista della Casta " Caso nomine, ...

Virginia Raggi è stata assolta. Ma non dall'incompetenza : Di Maio, in grande difficoltà politica a livello nazionale, mangiato nei sondaggi dall'avanzata del socio di maggioranza Salvini, ha subito sfruttato l'occasione per dare addosso ai giornalisti, ...

Roma - Raggi assolta ma la corsa della Lega alla capitale è già cominciata : La buona notizia per la sindaca di Roma Virginia Raggi - assolta nell’inchiesta sulle nomine - e per il Movimento 5 Stelle non riporta completamente il sereno sull’amministrazione capitolina. Dal leader della Lega arrivano infatti le felicitazioni ma anche una pungente stoccata: «I Romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma»...

Raggi assolta e Di Maio insulta i giornalisti : 'Infimi sciacalli' : Roma, 10 nov., askanews, - 'Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranza di quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ...