Raggi assolta | «Due anni di fango | avanti a testa alta» E piange in aula

Perché Virginia Raggi è stata assolta : Virginia Raggi è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato". La Procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione (con la concessione delle attenuanti generiche) per falso ideologico in atto pubblico in relazione alla nomina alla Direzione Turismo di Renato Marra, con la 'regia' del fratello Raffaele che era capo del Personale in Campidoglio. Alla lettura della sentenza, arrivata dopo nemmeno ...

Virginia Raggi è stata assolta : La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato" dall'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. La sentenza del giudice Roberto Ranazzi è arrivata dopo neppure un'ora di camera di consiglio. Alla lettura della sentenza la sindaca Raggi visibilmente commossa, ha abbracciato i tre legali, baciato il marito e stretto ...

Virginia Raggi assolta !!! “Il fatto non costituisce reato” : Virginia Raggi e l’inchiesta nomine del comune di Roma – il fatto non costituisce reato, ASSOLTA! La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata ASSOLTA nell’ambito del processo sulla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. Secondo il giudice Roberto Ranazzi il falso del quale era accusata “non costituisce reato”. La Procura, che aveva chiesto 10 mesi di reclusione, sosteneva che ...

