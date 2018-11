Raffaella Fico e Alessandro Moggi | addio a un passo dal matrimonio | ecco perché

Raffaella Fico e Alessandro Moggi - i motivi dietro la fine della storia : È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico. Lo svela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 24 ottobre, spiegando che quando poco tempo fa i suoi giornalisti avevano chiesto al procuratore sportivo se fosse finita la love story lui aveva replicato: “Sviamo il gossip”. Ora, però, la rivista diretta da Alfonso Signorini parla di relazione chiusa, con la Fico che “è tornata a ...

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Balotelli? L’ultimo indizio in uno scatto della sorella di SuperMario [FOTO] : Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? La foto che vede la soubrette napoletana vicino alla Ferrari del calciatore insospettisce i fan Raffaella Fico e Mario Balotelli potrebbero essere tornati insieme. Tanti sono infatti gli indizi che portano a pensare ad un possibile Ritorno di fiamma tra il calciatore del Nizza e la soubrette napoletana. Quello che sembra certo è che la storia tra Raffaella e Alessandro Moggi, durata ...

Raffaella Fico - è finita con Alessandro Moggi : “Lei frequenta Nizza - dove vive Mario Balotelli” : Abbiamo visto Raffaella Fico in tv poche sere fa, a Matrix. Intervistata da Nicola Porro, la showgirl partenopea è intervenuta in difesa di Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d’oro accusato di molestie sessuali da una modella americana (i fatti risalirebbero al 2009, ndr). La Fico, che con Ronaldo è stata fidanzata quasi un anno, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 ‘Un giorno da Pecora’ rivelato di ...

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Balotelli? “Lei sempre più spesso a Nizza” : Raffaella Fico e Mario Balotelli di nuovo insieme: il gossip lascia trapelare l’indiscrezione che vorrebbe la napoletana sempre più spesso a Nizza Dopo aver parlato in più di un’occasione di Cristiano Ronaldo e dello scandalo sessuale in cui è coinvolto, Raffaella Fico pare essere tornata single. Secondo molti la relazione tra la modella napoletana e Alessandro Moggi sarebbe arrivata al capolinea, nonostante le intenzioni di ...