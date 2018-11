Radicali per l’Europa? Radicali Italiani e + Europa uniscano le forze

huffingtonpost

(Di venerdì 9 novembre 2018) Figlio di un socialista - che fu allievo di Turati e poi segretario di Matteotti – ho trovato naturale, iscrivermi al Partito Socialista: nel 1956, poco dopo l'invasione dei carri armati sovietici in Ungheria. Avevo 18 anni e da allora, fino a Tangentopoli ed alla scomparsa del Psi, sono stato un militante socialista. Ma già nel 1964 Franco Sircana, radicale storico e fraterno amico, mi presentò Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia, Angiolo Bandinelli e altri dirigenti, con i quali demmo vita al CUSI-Comitato per l'Unita della Sinistra Italiana (a dimostrazione del fatto che non avevamo ancora capito la vocazione alla divisione e al suicidio dei partiti di sinistra).Giornalista dalla fine degli anni Sessanta, per 40 anni ho lavorato nella comunicazione, e non ho mai pensato di fare "carriera politica", neanche negli anni Settanta, quando Psi e Pci mi ...