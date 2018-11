Questa primavera Prima Games chiuderà i battenti

eurogamer

- Eurogamer_it : Questa primavera #PrimaGames chiuderà i battenti -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Purtroppo un'altra pietra miliare dell'editoria (su carta stampata) videouludica sta per lasciarci, parliamo di, storico publisher di guide strategiche che ha recentemente annunciato la chiusura.Come riportaIndustry,fa parte di Penguin Random House publishing che è a sua volta parte di Dorling Kindersley, quest'ultima ha descritto il tutto come una decisione estremamente difficile da prendere. Inizialmente la sede di Indianapolis sarebbe dovuta rimanere aperta per ultimare i lavori su alcune guide, tra cui quella su Anthem, ma informazioni dell'ultima ora fornite da un portavoce dici dicono che la compagnia non accetterà più lavori. Ricordiamo che la chiusura definitiva è prevista per.Read more…