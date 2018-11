Protocollo d' intesa tra Avis Regionale dell' Umbria e Federazione Italiana Bocce

Innovazione - ENEA e Regione Lazio firmano Protocollo intesa per polo di ricerca DTT : La firma segna l'avvio del percorso che porterà alla creazione di un polo scientifico-tecnologico tra i più avanzati al mondo per la ricerca sulla fusione nucleare : la Regione si impegna a erogare ...

Innovazione : ENEA e Regione Lazio firmano Protocollo intesa per polo di ricerca DTT : ENEA e Regione Lazio hanno firmato un Protocollo d’ Intesa per avviare la realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. La firma segna l’avvio del percorso che porterà alla creazione di un polo scientifico-tecnologico tra i più avanzati al mondo per la ricerca sulla fusione nucleare: la Regione si impegna a erogare un contributo di 25 milioni di euro per realizzare tutte le opere ...

Infanzia e istruzione - Miur e Unicef firmano Protocollo d'intesa : Il Ministero dell' istruzione , dell'Università e della Ricerca e l' Unicef Italia hanno firmato oggi a Roma un protocollo di intesa della durata di tre anni per realizzare e promuovere in tutte le ...

Protocollo d’intesa per il controllo della pesca illegale nel Po : Si è riunita a Palazzo Lombardia la Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e la tutela

Sottoscritto nuovo Protocollo di intesa Avis Anci Federsanita' Umbria per la donazione di sangue ed emoderivati : UMWEB, È stato firmato il 24 settembre a Perugia il nuovo protocollo di intesa tra Avis regionale, Anci Umbria e Federsanità Anci Umbria . Il protocollo , come ha ricordato il Presidente Avis Andrea ...

Accordo Protezione Civile-Associazioni animaliste : firmato Protocollo d’intesa per soccorso e l’assistenza agli animali colpiti da calamità naturali : Dopo l’approvazione del “Codice della Protezione civile”, Il Decreto Legislativo n.1 del 2018, che include tra le finalità e le attività della Protezione civile l’azione di soccorso e l’assistenza agli animali colpiti da calamità naturali e alle famiglie con animali al seguito, oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha firmato un protocollo d’intesa con le associazioni animali ste nazionali animali sti Italiani, Enpa, LAV, Lega Nazionale per ...

Mobilità sostenibile : Be Charge - siglato Protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna : Be Charge,operatore integrato per la Mobilità elettrica, ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, che coinvolge complessivamente 5 tra i principali operatori del settore, ha l’obiettivo di ampliare la rete di infrastrutture di ricarica a uso pubblico con l’installazione di oltre 1.500 colonnine attraverso il piano “Mi muovo elettrico”, che punta ad ...