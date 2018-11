Processo Raggi | il pm | la sindaca mentì per evitare dimissioni

Processo nomine - la procura chiede una condanna a 10 anni per la Raggi : La procura di Roma ha chiesto 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma, Virginia Raggi accusata di falso documentale per la nomina (poi revocata) di Renato Marra (fratello di Raffaele) a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio. Una promozione con incremento di stipendio da 20 mila euro. Una sindaca di Roma «teleguidata» da due persone: l’...

Cosa è successo nell'ultimo giorno del Processo Raggi. Domani la sentenza : Virginia Raggi preferì dichiarare il falso con una nota del dicembre del 2016 all'allora responsabile dell'Anticorruzione in Campidoglio Mariarosa Turchi sulla nomina di Renato Marra alla Direzione Turismo e sul ruolo 'pedissequo delle sue determinazioni' ricoperto dal fratello Raffaele che era capo del Personale perché se avesse detto la verità si sarebbe innescato un procedimento penale per abuso ...

Processo nomine - pm Roma : “Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni” : Virginia Raggi “mentì alla responsabile dell’Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016” perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un’inchiesta e “in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi“. Così in aula il procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha chiesto alla corte l’acquisizione del codice etico M5S vigente ...

Il Processo a Virginia Raggi finisce domani : La sindaca di Roma è accusata di falso: se sarà condannata il regolamento del Movimento 5 Stelle la obbliga a dimettersi

Processo Raggi - l'ex capo gabinetto : "Una zarina" : "Raffaele Marra non aveva nessuna delega, era formalmente il vice capo di gabinetto ma era il consigliere privilegiato del sindaco ". Lo ha detto l'ex capo di gabinetto del Campidoglio Carla Romana ...

Processo Raggi - l'ex capo gabinetto : "Una zarina" : Roma, 9 nov. - (AdnKronos) - "Raffaele Marra non aveva nessuna delega, era formalmente il vice capo di gabinetto ma era il consigliere privilegiato del sindaco". Lo ha detto l'ex capo di gabinetto del Campidoglio Carla Romana Raineri, ascoltata in aula al Processo alla sindaca di Roma, Virginia Ragg