Processo nomine | l' ex capo di gabinetto Raineri | «Raggi zarina | Marra era Rasputin»

Processo nomine - l’ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi una zarina - Marra suo Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto. Si consentiva a Romeo di entrare a gamba tesa nelle decisioni del l’ex assessore al Bilancio Minenna»

Processo nomine - la Raggi si difende in aula : “La scelta di Renato Marra fu mia” : Il viso tirato e gli occhi stanchi di chi ha dormito poco. Ma determinata a rispondere a ogni domanda, con la speranza di essere assolta il 10 novembre prossimo data nella quale si deciderà di fatto il destino politico del Comune di Roma. Si è presentata così questa mattina alle 9 la sindaca della Capitale, Virginia Raggi , interrogata in aula nell’...

Processo nomine - Raggi interrogata : "Nella nomina di Renato Marra, il fratello Raffaele non ha avuto alcun potere discrezionale. Si è limitato ad eseguire una mia direttiva nell'ambito della procedura di interpello per i nuovi dirigenti.

Processo Raggi - investigatore : “Raffaele Marra aveva ruolo attivo nelle nomine” : Raffaele Marra aveva un ruolo “attivo e sostanziale” nella nomina dei dirigenti del Campidoglio. A raccontarlo in tribunale è stata Maurizia Quattrone, commissario capo della Squadra Mobile di Roma e responsabile dell’anticorruzione, chiamata a testimoniare nel Processo in cui è imputata Virginia Raggi. La sindaca della capitale è accusata di falso in merito alla nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del ...