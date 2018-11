Processo nomine | l’ex capo di gabinetto Raineri | “Raggi zarina debole | Marra suo

lastampa

: - IzzoEdo : - afrodite1969 : RT @Corriere: Processo nomine, l’ex capo di gabinetto Raineri: «Raggi zarina, Marra suo Richelieu» -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Una sindaca di Roma «teleguidata» da due persone:braccio destro, Raffaeledella segreteria politica, Salvatore Romeo. È questa la descrizione della sindaca, Virginia Raggi, data in aula daldidel Comune della Capitale, Carla Romana, sentita come testimone nelche vede imputato il primo c...