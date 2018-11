Processo nomine | la procura chiede una condanna a 10 anni per la Raggi 

Processo nomine - pm Roma : “Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni” : Virginia Raggi “mentì alla responsabile dell’Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016” perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un’inchiesta e “in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi“. Così in aula il procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha chiesto alla corte l’acquisizione del codice etico M5S vigente ...

Processo nomine - l’ex capo di gabinetto Raineri : “Raggi zarina debole - Marra suo Richelieu” : Una sindaca di Roma «teleguidata» da due persone: l’ex braccio destro, Raffaele Marra e l’ex capo della segreteria politica, Salvatore Romeo. È questa la descrizione della sindaca, Virginia Raggi, data in aula dall’ex capo di gabinetto del Comune della Capitale, Carla Romana Raineri, sentita come testimone nel Processo che vede imputato il primo c...

Processo nomine - l'ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi zarina - Marra era Rasputin» : È iniziata intorno alle 10 al Tribunale di Roma la nuova udienza del Processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che la vede imputata per falso documentale in merito alla nomina di Renato...

Processo nomine - l’ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi una zarina - Marra suo Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto. Si consentiva a Romeo di entrare a gamba tesa nelle decisioni dell’ex assessore al Bilancio Minenna»

Processo nomine - la Raggi si difende in aula : “La scelta di Renato Marra fu mia” : Il viso tirato e gli occhi stanchi di chi ha dormito poco. Ma determinata a rispondere a ogni domanda, con la speranza di essere assolta il 10 novembre prossimo data nella quale si deciderà di fatto il destino politico del Comune di Roma. Si è presentata così questa mattina alle 9 la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, interrogata in aula nell’...

Processo nomine - Raggi interrogata : "Nella nomina di Renato Marra, il fratello Raffaele non ha avuto alcun potere discrezionale. Si è limitato ad eseguire una mia direttiva nell'ambito della procedura di interpello per i nuovi dirigenti.

Processo Raggi - investigatore : “Raffaele Marra aveva ruolo attivo nelle nomine” : Raffaele Marra aveva un ruolo “attivo e sostanziale” nella nomina dei dirigenti del Campidoglio. A raccontarlo in tribunale è stata Maurizia Quattrone, commissario capo della Squadra Mobile di Roma e responsabile dell’anticorruzione, chiamata a testimoniare nel Processo in cui è imputata Virginia Raggi. La sindaca della capitale è accusata di falso in merito alla nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del ...