Processo a Virginia Raggi | le tappe della storia giudiziaria

Processo nomine - i pm : “Movente politico. Marra ci ha messo la manona” Chiesti 10 mesi per Virginia Raggi : “Il senso deve essere quello di condurre tutti i processi allo stesso modo. E immunizzarli dai pesi esterni. La giustizia deve essere uguale per tutti”. È l’appello che il procuratore aggiunto, Paolo Ielo, ha rivolto in più passaggi al giudice monocratico Roberto Ranalli nella requisitoria conclusiva in cui la Procura di Roma chiede la condanna di Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione (con le attenuanti generiche) per falso documentale ...