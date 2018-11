Problemi Instagram il 9 novembre | down | impossibile caricare foto e storie

Chiara Ferragni - l'attacco su Instagram : "Se volete un figlio con Problemi psicologici fate come lei" : In viaggio a Marrakech, Chiara Ferragni è finita nel mirino degli 'haters'. L'accusa arriva dopo uno scatto in bikini...

Chiara Ferragni - commenti choc su Instagram : «Tuo figlio Leone avrà Problemi psicologici» : Chiara Ferragni in viaggio a Marrakech rende come al solito partecipi i suoi follower di ogni suo spostamento. Stavolta Chiara Ferragni è volata in Marocco in compagnia delle sorelle Valentina...

Chiara Ferragni - commenti su Instagram choc : «Tuo figlio Leone avrà Problemi psicologici» : Chiara Ferragni in viaggio a Marrakech rende come al solito partecipi i suoi follower di ogni suo spostamento. Stavolta Chiara Ferragni è volata in Marocco in compagnia delle sorelle Valentina...

Chiara Ferragni - commenti choc alla foto su Instagram : «Leone avrà Problemi psicologici» : Chiara Ferragni in viaggio a Marrakech rende come al solito partecipi i suoi follower di ogni suo spostamento. Stavolta Chiara Ferragni è volata in Marocco in compagnia delle sorelle Valentina...

Riecco nuovi Problemi Instagram il 24 ottobre : nessun caricamento del feed : Ci risiamo, ancora una volta: nuovi problemi Instagram si stanno registrando in questa serata del 24 ottobre. Non è la prima volta che nell'ultimo periodo il famoso social mostra più di un segno di cedimento e quello che sta accadendo proprio ora ripresenta un copione già vissuto, quello del mancato caricamento del feed all'interno del profilo utente. A causa dei problemi Instagram ora in corso, è chiaro come non si possano visualizzare i ...

Risolvere in anticipo i Problemi Instagram su Samsung Galaxy S7 : spunta un link al download : Siete da mesi vittime di problemi Instagram con il vostro Samsung Galaxy S7? Allora avrete sicuramente accolto con favore le notizie che abbiamo condiviso con voi un paio di giorni fa sulle nostre pagine, considerando il fatto che la divisione italiana del produttore ci ha praticamente anticipato il rilascio di un aggiornamento dell'app utile per mettersi alle spalle un bug diffusissimo. Mi riferisco a quello che a tanti utenti non ha consentito ...

Sorpresona con il Samsung Galaxy S7 e i Problemi Instagram : fine del calvario oggi 5 ottobre : Da poco meno di un mese non vi parlo dei grossi problemi relativi al Samsung Galaxy S7 e al Galaxy S7 Edge per quanto riguarda i problemi riscontrati con il caricamento delle storie Instagram. Fondamentalmente perché in questo periodo la versione del produttore non è mai cambiata, scaricando le colpe allo sviluppo dell'app piuttosto che ad anomalie dovute ai due smartphone che in estate hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android Oreo. Da quel ...

Instagram down oggi in Italia/ Problemi con il caricamento feed e contenuti : hashtag #instagramdown su Twitter : Instagram down oggi in Italia, mercoledì 3 ottobre 2018. Problemi con il caricamento di feed e contenuti: hashtag #Instagramdown su Twitter, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:19:00 GMT)

Ritornano anche i Problemi Instagram il 3 ottobre : non funziona - errore di Rete sconosciuto : Ci sono anche problemi Instagram oggi 3 ottobre. Una giornata del tutto particolare quella che stiamo vivendo in Italia, considerando il fatto che i problemi Vodafone ed Ho. Mobile hanno già creato non pochi disagi a moltissimi utenti nel nostro Paese. Ebbene, da alcuni secondi a questa parte ci sono moltissime segnalazioni in giro da parte dei fedelissimi del noto social network che evidenziano grossi disagi nel provare ad utilizzare la nota ...

Inspiegabili Problemi Facebook - Instagram e YouTube solo da rete fissa TIM? Le anomalie di settembre : Da almeno 3 o 4 giorni molti italiani stanno sperimentando problemi Facebook, Instagram o anche YouTube con chiare difficoltà di accesso ai social e anche ad altri siti internazionali di grosso rilievo, basti pensare ad esempio all'Apple Store online dal quale non si riescono a scaricare app e contenuti. Tutti gli interessati dall'anomalia sono accomunati dal fatto di essere clienti di rete fissa TIM e giunti a tante ore dalle prime ...

Ancora caldi i Problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 : la situazione oggi 12 dicembre : Una delle questioni più calde in ambito smartphone da un mese a questa parte si riferisce agli ormai noti problemi Instagram, soprattutto in relazione a specifici device come il cosiddetto Samsung Galaxy S7. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, risalente allo scorcio finale del mese di agosto, è indispensabile concentrarsi sulle recenti novità che possiamo riepilogare per i nostri lettori oggi 12 settembre. Come stanno le cose in questo ...

Ancora diffusi Problemi Instagram il 7 settembre : perché l’app non funziona? : Bisogna esaminare con grande attenzione quello che sta avvenendo in questi minuti a proposito dei problemi Instagram, considerando il fatto che a detta di molti utenti l'app non funziona in modo corretto. Parlare di down vero e proprio oggi 7 settembre non è il caso, se non altro perché tutti riescono ad accedere al famoso social network, ma è altrettanto vero che risulta assai complicato caricare le immagini per nuove storie. Così come ci ...

Instagram down oggi in Italia/ Problemi con il caricamento : su Twitter spopola #instagramdown : Instagram down oggi in Italia, Problemi con il caricamento per il social network e su Twitter spopola #Instagramdown. Le ultime notizie sulla piattaforma acquistata da Facebook(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Facebook - black out di 90 minuti : Problemi anche su Whatsapp e Instagram : Per circa un'ora e mezza un problema ai server non ha permesso a molti utenti di tutto il mondo di accedere e scrivere post su Facebook. Qualche difficoltà è stata riscontrata anche con l'utilizzo di Whatsapp e Instagram. La società guidata da Mark Zuckerberg ha fatto sapere di aver ...