Prescrizione | Salvini | ' In vigore entro il 2020 | ma solo se ci sarà la riforma del

Sulla Prescrizione Luigi Di Maio e Matteo Salvini dicono due cose molto diverse : Matteo Salvini e Luigi Di Maio dicono cose opposte sull'accordo raggiunto Sulla prescrizione: il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sostiene che la prescrizione entrerà in vigore nel 2020, un anno dopo l'approvazione del ddl anticorruzione, quello dell'Interno dice che senza la riforma del processo penale non se ne fa nulla.Continua a leggere

Prescrizione - Bonafede : "Nessun cedimento a Salvini" : Nessun cedimento a Salvini perché "la Prescrizione non è legata alla riforma del processo penale ". Il ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso Bonafede , interviene sull' intesa raggiunta ...

Prescrizione - Salvini : “Non ci sarà senza la riforma del processo penale” : Al di là del compromesso raggiunto sulla Prescrizione, tra M5s e Lega la tensione resta, così come il nodo politico. Perché se Bonafede e Di Maio insistono nel considerare riforma della Prescrizione e riforma penale come “due cose separate” e “non legate”, dopo la ministra leghista Bongiorno che aveva parlato di “riforme inscindibili”, ora è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a precisare: ...

Alessandro Sallusti - la verità sulla 'furbata' di Matteo Salvini sulla Prescrizione : 'È voto di scambio' : L'effetto immediato della sostanziale abolizione della prescrizione ricade sull'economia, visto che incoraggia gli imprenditori a 'tirare i remi in barca o a fuggire all'estero', oltre a scoraggiare ...

Prescrizione - Bonafede : "No cedimenti a Salvini" : "Assolutamente no, non abbiamo ceduto a Salvini". Alfonso Bonafede rigetta le accuse di aver raggiunto un compromesso sullo stop alla Prescrizione più sbilanciato nei confronti della Lega."Rispetto le critiche dei singoli parlamentari, ma conosco la volontà del gruppo del M5S", ha detto a Radio Capital il Guardasigilli, "Mi interessa che dopo il primo grado di giudizio uno stupratore non finisca impunito. Abbiamo portato una rivoluzione in ...

Prescrizione - lite sull'entrata in vigore : fra Salvini e Di Maio ormai è gelo : di Marco Conti La Maionese è ormai impazzita e la costante aggiunta di ingredienti non fa che precipitare quella emulsione mancata tra M5S e Lega che avrebbe dovuto produrre il contratto di governo. ...

Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l'applicazione a tutti i reati, la Lega l'entrata in vigore nel 2020. Davigo: "Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto"

Sulla Prescrizione una tregua piena di sospetti. Salvini e Di Maio concordi soprattutto nel non far saltare il banco : Immaginatela al ralenti, come fosse la scena madre del Divo di Paolo Sorrentino. Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Riccardo Molinari solcano i corridoi di Palazzo Chigi. Sono decisi: "La riforma della prescrizione così com'è non passa". Entrano nella sala dove ad attenderli ci sono Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede. Un vertice atteso per quasi quarantott'ore. Che inizia nel gelo di due posizioni totalmente ...

Prescrizione - trovato accordo. Salvini : «Ma si parte dal 2020». Ed è rissa in Commissione. Penalisti in sciopero : Bonafede: «L’emendamento non cambia». Ma Salvini precisa: «Si partirà dal 2020». E Davigo chiosa: «Si applicherà ai reati commessi dopo quella data: gli effetti li vedremo quando sarò morto...»