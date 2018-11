Prescrizione | il giorno dopo l' intesa tra soddisfazione e preoccupazioni | ' Non vedremo

"La Prescrizione sarà un ricordo Lo stop il giorno dopo la riforma" : "In cinque mesi abbiamo fatto tantissimo, molto più dei governi precedenti. E' certamente un lavoro impegnativo, ne siamo coscienti, ma ritengo che si possa fare. Ne sono convinto". Con queste parole il sottosegretario leghista alla Giustizia Jacopo Morrone... Segui su affaritaliani.it

Bongiorno : "Su Prescrizione evitato l'effetto bomba atomica" : "La clausola di collegamento tra questa norma che blocca la prescrizione dopo il primo grado e la legge che ridurrà i tempi dei processi disinnesca quell'effetto bomba atomica che mi preoccupava molto perché oggi i processi hanno una durata infinita".Esulta Giulia Bongiorno all'indomani dell'accordo raggiunto nella maggioranza e che di fatto rinvia al 2020 la riforma della prescrizione: "Ho sempre detto e ribadito che il dramma italiano è quello ...

Prescrizione - Bonafede : “Non è legata alla riforma del processo penale”. Bongiorno : “No. Sono strettamente collegate” : La nuova norma sulla Prescrizione? “Non è legata alla riforma del processo penale“. Assolutamente no. “Le due riforme Sono strettamente collegate“. Dopo lo scontro sulle atomiche, i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno non riescono ad essere d’accordo. Neanche dopo l’intesa trovata tra il Movimento 5 stelle e la Lega: la nuova legge sulla Prescrizione sarà contenuta nel ddl Anticorruzione ma entrerà in ...

Prescrizione - ministro Bongiorno : 'Mai in vigore senza una riforma' | Bonafede : 'Non c'è alcun collegamento' : "In base all'esperienza che ho fatto in politica - aggiunge -, ho capito da tempo che quella della giustizia è una materia davvero delicata. Purtroppo le riforme vengono spesso annunciate e poi ...

Prescrizione - nuove tensioni? Per Bonafede nessun collegamento con riforma di giustizia. Per Bongiorno no : L'opinione del ministro di Giustizia appare distante dalle parole di Giulia Bongiorno, Lega, convinta che è necessaria la doppia riforma di Prescrizione e giustizia altrimenti si rinnesca la 'bomba ...

Sulla Prescrizione il litigio continua. Bonafede smentisce Bongiorno : Proseguono gli strascichi dentro il Governo del compromesso Sulla riforma della prescrizione. L'accordo siglato ieri mattina a Palazzo Chigi prevede che l'emendamento voluto dai 5 Stelle venga approvato insieme al disegno di legge Anticorruzione, ma lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per tutti i tipi di reato entri in vigore nel 2020. Questo rinvio dovrebbe consentire, nei piani del Governo, di approvare entro la scadenza ...

Prescrizione - Bongiorno : disinnescato effetto bomba atomica : Roma, 9 nov., askanews, - 'La clausola di collegamento tra questa norma che blocca la Prescrizione dopo il primo grado e la legge che ridurrà i tempi dei processi disinnesca quell'effetto bomba ...

Prescrizione - Bongiorno : "Soluzione trovata in un quarto d'ora" : 'La novità' messa a punto da Lega e Movimento 5 Stelle in materia di processi penali è 'il collegamento tra l'accelerazione dei processi e la norma sulla Prescrizione'. Lo ha annunciato il ministro ...

Prescrizione - Bongiorno : “Riforma inscindibile con processo penale”. E si apre il nodo sulla trasparenza del finanziamento ai partiti : Nonostante il compromesso sulla Prescrizione raggiunto dopo il vertice di Palazzo Chigi (inserita nel disegno di legge Anticorruzione, ma in vigore da gennaio 2020 assieme alla riforma del processo penale, scritta con una legge delega in scadenza nel dicembre 2019, ndr), tra M5s e Lega le distanze restano. Perché se per Riccardo Fraccaro “anche se dovesse cadere il governo la Prescrizione entrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020“ e per ...

Il faccia a faccia tra Di Maio e Salvini sulla Prescrizione slitta a domani. Gli sherpa hanno trattato per tutto il giorno : Nelle stanze del ministero della Giustizia va in scena una riunione lunga sei ore. Presenti sia i rappresentanti M5s sia quelli della Lega ma una soluzione non viene trovata. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, proposto dai grillini, incombe sul governo in un gioco di incastri dove ogni provvedimento è strettamente legato a un altro da minacce e ripicche tra gli alleati di governo. Matteo Salvini è "molto ...

Giulia Bongiorno è scontro con il Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione : Giulia Bongiorno pronta ad opporsi sulla questione “prescrizione”, il governo vacilla La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione – “una bomba atomica sul processo” – e sul reddito di cittadinanza per “le imprese e non ai cittadini” ha mandato nel panico il Movimento 5 Stelle. Per i grillini lo stop ai loro due cavalli di battaglia equivale a una violazione del contratto di governo, che ...

La Prescrizione divide M5S e Lega. Bongiorno contro Bonafede : 'Fermarla sarebbe un'atomica' : La prescrizione divide il governo giallo-verde, con due ministri che illustrano, nello stesso giorno, visioni diametralmente opposte. Da una parte c'è Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia dei ...

Giulia Bongiorno - scontro con il M5s sulla Prescrizione : ora il governo rischia di saltare : La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione - 'una bomba atomica sul processo' - e sul reddito di cittadinanza per 'le imprese e non ai cittadini' ha mandato nel panico il Movimento 5 stelle . ...