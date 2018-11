Prescrizione | Bonafede | No cedimenti a Salvini

Prescrizione - ministro Bongiorno : 'Mai in vigore senza una riforma' | Bonafede : 'Non c'è alcun collegamento' : "In base all'esperienza che ho fatto in politica - aggiunge -, ho capito da tempo che quella della giustizia è una materia davvero delicata. Purtroppo le riforme vengono spesso annunciate e poi ...

Prescrizione - Bonafede : nessun cedimento a Salvini : 'Se abbiamo ceduto a Salvini' sulla Prescrizione? 'Assolutamente no. Rispetto le critiche dei singoli parlamentari, ma conosco la volonta' del gruppo del M5s. Mi interessa che dopo il primo grado di ...

Prescrizione - nuove tensioni? Per Bonafede nessun collegamento con riforma di giustizia : L'opinione del ministro di giustizia appare distante dalle parole di Giulia Bongiorno, Lega, convinta che è necessaria la doppia riforma - di Prescrizione e giustizia - altrimenti si 'rinnesca la ...

Prescrizione - Bonafede : è rivoluzione. Non ci saranno più impuniti : Roma, 9 nov., askanews, - Sulla Prescrizione non ci sarà 'nessun rinvio. E' una rivoluzione di legalità. E' da 20 anni che si parla di questa legge. Dal prossimo anno non ci saranno più impuniti'. In ...

Prescrizione - nuove tensioni? Per Bonafede nessun collegamento con riforma di giustizia. Per Bongiorno no : L'opinione del ministro di Giustizia appare distante dalle parole di Giulia Bongiorno, Lega, convinta che è necessaria la doppia riforma di Prescrizione e giustizia altrimenti si rinnesca la 'bomba ...

Prescrizione - Bonafede : nessun cedimento a Salvini : "Se abbiamo ceduto a Salvini" sulla Prescrizione? "Assolutamente no. Rispetto le critiche dei singoli parlamentari, ma conosco la volonta' del gruppo del M5s. Mi interessa che dopo il primo grado di giudizio uno stupratore finisca impunito". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervistato da Massimo Giannini su RadioCapital. E' stato pagato un prezzo troppo alto finora all'alleanza ...

Prescrizione - Bonafede 'Nessun cedimento a Salvini. La riforma sarà approvata con il ddl anticorruzione' : Prova a rivendicare il successo della mediazione di ieri, Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia parla dell'intesa sulla Prescrizione ospite di Circo Massimo, su Radio Capital. E rassicura sui ...

Prescrizione - Bonafede : sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione "sarà approvata con il ddl anticorruzione" ed "entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita'". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a 'Circo Massimo', torna a spiegare i termini dell'accordo di governo raggiunto ieri. "Ieri ...

Prescrizione - Bonafede : sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione 'sarà approvata con il ddl anticorruzione' ed 'entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita''. Così il ministro ...

'E' una rivoluzione' - lo dice Bonafede sulla Prescrizione - : Roma, 9 nov., askanews, - sulla prescrizione non ci sarà 'nessun rinvio. E' una rivoluzione di legalità. E' da 20 anni che si parla di questa legge. Dal prossimo anno non ci saranno più impuniti'. In ...

Prescrizione - Bonafede : è rivoluzione. Non ci saranno più impuniti : Roma, 9 nov., askanews, - Sulla Prescrizione non ci sarà "nessun rinvio. E' una rivoluzione di legalità. E' da 20 anni che si parla di questa legge. Dal prossimo anno non ci saranno più impuniti".In ...

Sulla Prescrizione il litigio continua. Bonafede smentisce Bongiorno : Proseguono gli strascichi dentro il Governo del compromesso Sulla riforma della prescrizione. L'accordo siglato ieri mattina a Palazzo Chigi prevede che l'emendamento voluto dai 5 Stelle venga approvato insieme al disegno di legge Anticorruzione, ma lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per tutti i tipi di reato entri in vigore nel 2020. Questo rinvio dovrebbe consentire, nei piani del Governo, di approvare entro la scadenza ...

Bonafede : Prescrizione subito in ddl ma in vigore dopo un anno : Roma, 8 nov., askanews, - 'La prescrizione entra nel ddl anticorruzione e stabilisce un punto fermo, ma entrerà in vigore dopo un anno dall'approvazione del ddl'. Lo ha detto il ministro della ...

Prescrizione - Bonafede : 'Non cambia ma entra in vigore tra un anno' : Accordo trovato sulla riforma della Prescrizione, ma solo con tempi certi ". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al termine del vertice di Palazzo Chigi con il premier Conte e il vicepremier Di ...