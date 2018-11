Pizzarotti | per noi salvezza è scudetto

Pizzarotti : 'Di Maio? Non può durare a lungo - meno esperto di Salvini' : Ma questa mancanza di formazione politica riguarda tutti i Cinquestelle? Vale per la stragrande maggioranza di loro. E, mi spiace dirlo, ma hanno più da perdere che da guadagnare a far cadere il ...

Manovra - Pizzarotti : “La ‘manina’ denunciata da Di Maio? Assurdo e paradossale. Ricordo che lui si perdeva le mail” : “La vicenda della ‘manina’ denunciata da Di Maio sul dl fiscale? E’ tra l’Assurdo e il paradossale. Io penso che non sia istituzionalmente possibile, non siamo a scuola“. E’ il commento del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ospite de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), sulla denuncia pronunciata ieri sera dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a “Porta ...

Roma - corsa a tre per lo stadio : in campo Pizzarotti - Salini e Gavio : E' partita l' asta per la cessione del gruppo Eurnova (Parnasi): in lizza i big italiani delle grandi opere L'articolo Roma, corsa a tre per lo stadio: in campo Pizzarotti, Salini e Gavio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pizzarotti : “Pentimento per aver lasciato M5s? No - altrimenti avrei governato con Salvini” : “Non sono pentito di aver lasciato il M5s, altrimenti ora starei con la Lega di Salvini. Sto molto bene dove sto, a Parma”. Sono del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex M5s aggiunge: “Che la manovra sia una battaglia tra Salvini e Di Maio a chi ottiene punti e chi resta di più sui giornali a forza di slogan, è piuttosto evidente- Ma nessuno entra più nel merito e cerca di spiegare ai cittadini perché si ...