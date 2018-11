Pinamonti fa ‘risorgere’ il Frosinone allo scadere | per la Fiorentina arriva l’ennesimo

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) L’anticipo di Serie A trafinisce in pareggio:beffa i viola, dopo un gol nel primo tempo di Benassi Iltira un sospiro di sollievo con il pareggio firmato da un gol di Andreaall’89°. Dopo un gol di Marco Benassi al 47° del primo tempo, i viola non sono riusciti a chiudere la partita, finendo beffati nel finale. A seguito delle 6 sconfitte consecutive all’esordio in questa stagione di Serie A, ilinanella 4 risultati positivi. 4 sono, al contrario, i pareggi consecutivi per la squadra di Stefano Pioli, che dopo un buon avvio di campionato firma l’ennesimo 1-1 di stagione. Con il risultato di questa sera laè la squadra che subendo una rimonta ha perso più punti in classifica.L'articolofa ‘risorgere’ il: per la...