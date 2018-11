Pietro Orlandi | fonte interna Chiesa ha rivelato rinvenimento ossa ad Ansa

Intervista a Pietro Orlandi : "Se quelle ossa sono di Emanuela - per me mia sorella muore in quell'istante" : Dopo 35 anni di misteri e silenzi, il fratello di Emanuela non si arrende: "Continuerò a cercare la verità"

Pietro Orlandi : aspettiamo test Dna ossa : 18.47 "Per la famiglia non cambia nulla. Non sappiamo se Emanuela è morta e, se è morta,non sappiamo quando.Quindi aspettiamo l'esito del Dna".Lo dice il legale della famiglia Orlandi,dopo l'ultimo ritrovamento di ossa nella Nunziatura. "Penso che questi resti siano stati messi lì in un periodo successivo alla morte", afferma Pietro Orlandi,fratello della ragazza scomparsa nel 1983. "Lo dimostra il fatto che lo scheletro non sia completo e che ...

Orlandi - Pietro : resti scheletro forse messi lì dopo morte : Roma, 6 nov., askanews, - 'Al momento sappiamo solo che le indagini stanno andando avanti e il ritrovamento di altri frammenti lo testimonia, ma non sappiamo ancora nulla sull'esito degli esami'. Lo ...

Ossa in Nunziatura - Pietro Orlandi : “Quando il Vaticano trattava sulla sorte di mia sorella Emanuela” : Mentre si esaminano i resti ritrovati sotto nel seminterrato di Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica, Pietro Orlandi parla della 'trattativa' tra Vaticano e magistrati andata in scena nel 2012. Secondo il fratello di Emanuela, l'allora procuratore Capaldo avrebbe trattato con due monsignori: documenti sulla Orlandi in cambio di "un'inchiesta morbida" sull'apertura della tomba di Renatino De Pedis, il boss sepolto in ...

Emanuela Orlandi - parla il fratello Pietro : 'Ho sempre sperato fosse viva - la Santa Sede ha responsabilità di quanto accaduto' : Il ritrovamento di alcune ossa di donna nel palazzo apolistico villa Giorgina ha riportato agli onori della cronaca il caso di Emanuela Orlandi. In attesa di conoscere gli esami del DNA Andrea Purgatori intervista il fratello di Emanuela e Laura Sgrò, legale della famiglia 2 novembre 2018 Diventa fan di ...