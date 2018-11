PIENA DEL FIUME PO - A partire dal 9 novembre 2018 su richiesta dell' AIPo | Agenzia

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” per la PIENA DEL Po : Per oggi e domani il centro Meteorologico di Arpav segnala in Veneto alternanza di nubi e schiarite, con assenza di piogge, nebbie in pianura e temperature minime in diminuzione. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto conferma lo stato di Allerta ‘arancione’ nel tratto Veneto dell’asta del fiume Po per il passaggio, tra oggi e domenica, di una ulteriore onda di piena che avrà livelli superiori ai giorni precedenti. Si prevede ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la PIENA DEL Po verso il mare - criticità “arancione” : “La criticità idraulica è riferita alla propagazione della piena del fiume Po. La piena transiterà nel reggiano e nel ferrarese nella giornata di sabato 10 novembre con livello di colmo superiore alla soglia 2. Per la giornata di sabato 10 novembre non si segnalano fenomeni Meteorologici rilevanti ai fini dell’Allertamento“: la protezione civile ha diramato un avviso di criticità per la piena del fiume Po valido “dalle ...

Maltempo : la PIENA DEL Po in transito lungo il tratto emiliano-lombardo - “criticità moderata” : “La piena del Po sta transitando lungo il tratto emiliano-lombardo con valori che si attestano sopra la soglia 2 di criticità (criticità moderata)“: lo rende noto AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, nell’aggiornamento odierno. “A Cremona il colmo è stato registrato la scorsa notte con m 2,68 sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità – ordinaria). In queste ore il colmo è in transito a ...

Aipo : aggiornamento sulla PIENA DEL Po : CREMONA - La piena del Po sta transitando - giovedì 8 novembre - lungo il tratto lombardo-emiliano dell'asta fluviale. Il colmo a Ponte della Becca è stato raggiunto nel corso della scorsa notte con 4,...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” in Polesine per la terza ondata della PIENA DEL Po : Previsioni Meteorologiche in netto miglioramento in Veneto per le prossime ore, ma resta l’Allerta per il passaggio della terza piena del fiume Po, tra venerdì e sabato. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità moderata (colore giallo) per le aree dell’asta del Po e mantiene l’Allerta anche per le zone dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone per ...

Prosegue l'allerta per la PIENA DEL Po : ANSA, - BOLOGNA, 8 NOV - Prosegue l'allerta per il transito della piena del Po: la protezione civile dell'Emilia-Romagna ha prorogato l'allerta arancione anche per domani, per criticità idraulica. La ...

Maltempo - PIENA DEL Po : danni all’agricoltura per oltre un miliardo : Sale ad oltre il miliardo il conto dei danni all’agricoltura con le coltivazioni finite sott’acqua per effetto delle esondazioni dei corsi d’acqua con l’ondata di piena del Po che ha raggiunto il livello di 4,5 metri sopra lo zero idrometrico per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 8 novembre al Ponte della Becca (Pavia) dove ...

La prima PIENA al Delta del Po senza rompere gli argini - ma l’immagine dallo Spazio è comunque impressionante [FOTO] : E’ arrivata al Delta del Po senza rompere gli argini la prima piena del principale fiume d’Italia, regalando comunque spettacolari immagini satellitari (vedi quella che proponiamo a corredo dell’articolo), con un’impressionante coda di fango e detriti depositati nell’Adriatico. Nei prossimi giorni transiterà la seconda e più importante piena, che potrebbe avere più pesanti conseguenze con l’esondazione nelle ...

Maltempo - colture affogate dalla PIENA DEL Po : “il fiume non era così alto dal 2011” [FOTO] : 1/13 La piena del fiume Po ...

PIENA DEL Po - AIPo : atteso “incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano” : “I livelli del fiume Po sono in decrescita nella zona occidentale del Piemonte; a Torino Murazzi il colmo è stato raggiunto ieri alle ore 20 con il valore di 4,10 m sullo zero idrometrico (fascia 2 di criticità – moderata). Il colmo sta transitando nel tratto più orientale (provincia di Alessandria) con valori di criticità 2 ma si prevede una rapida decrescita dei livelli che torneranno sotto la soglia 1 (quindi in criticità assente) ...

Maltempo - PIENA DEL Po domani a Piacenza : ANSA, - BOLOGNA, 7 NOV - Allerta arancione in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po, con criticità idraulica per la giornata di domani, 8 novembre, nella pianura emiliana centrale e nella ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della PIENA DEL Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Pavia - la PIENA DEL Po scende a valle : preallerta al Ponte della Becca : Il Lago Maggiore è in extra piena ed il Po si sta gonfiando lentamente, ingrossando anche il Ticino. «A Pavia per ora siamo in preallerta. Come Protezione civile abbiamo predisposto le necessarie ...