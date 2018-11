Piazza Affari la peggiore - affondano Tim e Leonardo. Petrolio sotto 60 dollari (-20% dai massimi) : L'Europa chiude la settimana in rosso (Parigi -0,48%, Madrid -0,45% e Londra -0,5% circa%), con l'eccezione di Francoforte (+0,02%), all'indomani delle decisioni della Federal Reserve, che ha confermato una nuova stretta sui tassi a dicembre. Spread Btp/Bund chiude a 299. Attesa per vertice Opec...

Piazza Affari in flessione - dominano le trimestrali. FTSE MIB -0 - 88% : Ieri il Federal Open Market Committee, FOMC, la commissione della Federal Reserve che prende le decisioni di politica monetaria, ha lasciato invariati i tassi d'interesse USA in un range del 2,00% -2,...

Piazza Affari : accelera Italgas : Prepotente rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , che mostra una salita bruciante del 2,08% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del ...

Piazza Affari : in acquisto Falck Renewables : Brillante rialzo per la società attiva nella green economy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,52%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Credem : Protagonista l' Istituto di credito , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,65%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credem ...

Borse giù - Piazza Affari sotto il peso di Tim. Spread sopra quota 300. L’euro scende dopo la Fed : I listini viaggiano mentre l'euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. La moneta unica torna sotto 1,14 dollari. Spread Btp/Bund in area 300. Milano mossa dalle trimestrali: male Telecom e Leonardo, spicca Ferragamo...

