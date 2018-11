Piazza Affari | in acquisto Falck Renewables

Piazza Affari : accelera Italgas : Prepotente rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , che mostra una salita bruciante del 2,08% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Credem : Protagonista l' Istituto di credito , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,65%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credem ...

Piazza Affari la peggiore in Europa Lo spread torna a superare i 300 punti : Il differenziale segna 301,7 punti, dopo aver aperto a 297. Il tasso del rendimento si posiziona al 3,447%. Male i titoli bancari, Tim e Leonardo. Il ministro Tria: «La manovra 2019 è stata pensata per uscire dalla trappola della bassa crescita»

Piazza Affari in rosso - -1 - 1% - - scivolano Leonardo e Telecom : Milano, 9 nov., askanews, - Avvio di seduta in rosso per le Borse europee, in scia ai forti cali delle piazze asiatiche, con Milano maglia nera, Ftse Mib -1,1% a 19.209 punti, appesantita dai tonfi di ...

Borse giù - Piazza Affari sotto il peso di Tim. Spread sopra quota 300. L'euro scende dopo la Fed : ... piegate soprattutto dalle vendite su auto, banche e minerari, mentre L'euro perde terreno nei confronti del dollaro all'indomani della riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di ...

Borse giù - Piazza Affari sotto il peso di Tim. Spread sopra quota 300. L’euro scende dopo la Fed : I listini viaggiano mentre l'euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. La moneta unica torna sotto 1,14 dollari. Spread Btp/Bund in area 300. Milano mossa dalle trimestrali: male Telecom e Leonardo, spicca Ferragamo...

Piazza Affari la peggiore in Europa S'impenna lo spread a 300 punti : Piazza Affari in difficoltà: dopo il ribasso di giovedì, anche a causa di alcune trimestrali non apprezzate dai mercati, il Ftse Mib è il più pesante fra gli indici europei e a circa un'ora dall'...

Piazza Affari : vendite diffuse su Banco BPM : Si muove in profondo rosso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,75% sui valori precedenti. Comparando l'...

Piazza Affari : seduta difficile per Azimut : Affonda sul mercato la società di servizi finanziari , che soffre con un calo del 4,22%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Piazza Affari : netto calo registrato da OVS : Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,13%. L'andamento di OVS nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Telecom Italia in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la compagnia telefonica , che passa di mano in perdita del 3,50%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - oggi i conti di Unipol e Atlantia : La Federal Reserve ha confermato la sua politica monetaria, come da attese, lasciando i tassi di interesse nel range del 2-2,25%, e ha constatato che l'economia americana continua a godere di un ...

Borse giù - Piazza Affari sotto peso di Tim. Euro scende dopo la Fed : Partenza in rosso per le Borse Europee mentre l'Euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. La moneta unica torna sotto 1,14 dollari. Spread Btp/Bund verso 300. Milano mossa dalle trimestrali: male Telecom e Leonardo, spicca Ferragamo...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rialzo - 9 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo per chiudere bene la settimana. Diversi i dati macroeconomici in agenda