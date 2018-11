Pesa il calo dei ricavi e Tod' s cede il 10%

Euro in calo sotto 1 - 14 dollari - Pesa annuncio graduale uscita Merkel da politica : L'Euro è in calo sul dollaro appesantito dalla notizia che la cancelliera tedesca Angela Merkel, punto di riferimento della politica Europea dal 2005, non si candiderà alle prossime elezioni, neppure se si dovesse andare al voto anticipato.

BORSE ASIA/PACIFICO in calo - Pesano timori su Cina e profitti : Le BORSE dell'area ASIA-PACIFICO sono in calo per i timori sul rallentamento dell'economia cinese, mentre continuano a preoccupare anche i profitti delle aziende Usa e lo stato di salute dell'economia globale.

Borsa : Asia in calo apPesantita da Cina : ANSA, - MILANO, 29 OTT - Le Borse Asiatiche concludono la seduta in negativo appesantite dal forte calo dei listini cinesi. Gli investitori guardano con preoccupazione al rallentamento dell'economia cinese ed al rafforzamento del dollaro. I mercati risentono dell'instabilità geopolitica a livello globale. Chiude in calo Tokyo , -0,16%, mentre sul mercato dei cambi lo yen si mantiene ...

Ryanair - utile in calo : Pesano scioperi e nuova policy su bagagli a mano : Brutte notizie per la compagnia low cost irlandese, che ha registrato un calo dell'utile nel primo semestre a 1,15 miliardi di euro rispetto a 1,290 miliiardi di euro dello stesso periodo dell'anno ...

Borsa : Milano chiude in calo - Pesano auto : Milano, 17 OTT - La Borsa di Milano , -1,3%, , peggiore in Europa, archivia l'ennesima seduta in rosso. A Piazza Affari pesano le perdite dei titoli automobilisti dopo il calo delle vendite a ...

BORSE EUROPA in calo - difensivi sotto pressione - Danske Bank Pesante : ... mentre i dati positivi sull'economia americana fanno alzare i rendimenti globali, rafforzando le aspettative di rialzi dei tassi nella maggiore economia al mondo. ** L'indice paneuropeo STOXX 600 ...

Posta : netto calo dell'utile - Pesano AutoPostale e PostFinance : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve