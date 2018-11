Perché ' Non una di meno' scende in piazza a Roma

Flatulenza - gli esperti : Perché Non devi mai trattenere i peti - conseguenze devastanti per la salute : Le flatulenze? Sono un segno di buona salute. Una dimostrazione che il nostro organismo è in grado di espellere efficacemente i gas in eccesso e la prova di una alimentazione equilibrata. Trattenerli, seppur conveniente da un punto di vista sociale, può invece provocare gonfiori e infiammazioni del

Flatulenza - gli esperti : perchè non devi mai trattenere i peti : Le flatulenze? Sono un segno di buona salute. Una dimostrazione che il nostro organismo è in grado di espellere efficacemente i gas in eccesso e la prova di una alimentazione equilibrata. Trattenerli, seppur conveniente da un punto di vista sociale, può invece provocare gonfiori e infiammazioni del tratto intestinale, che possono essere molto dolorose. L'assenza di Flatulenza, invece, può essere secondo gli studiosi l'effetto di una ...

Raggi : quando chiamavo Raineri non si trovava Perché fuori con Minenna : Roma – “Secondo me e’ vergognoso quando la Raineri dice che il giorno del terremoto lei e’ rimasta per ore nella sua stanza in attesa della mia chiamata, quando invece nel mio ufficio c’erano riunioni permanenti, chiamavano la dottoressa Raineri ma lei non arrivava”. Cosi’ il sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una sua dichiarazione spontanea nel processo che la vede imputata per falso. “Non appena ...

Michelle Obama : “Ho abortito e mi sono sentita persa e sola Perché di queste cose non si parla. Mie figlie concepite in vitro” : Michelle Obama ha avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e ha deciso di usare la fecondazione in vitro per avere le figlie Malia e Sasha. In un’intervista all’ABC, l’ex First Lady ha raccontato: “Mi sono sentita persa e sola. Come se avessi fallito perché non sapevo come funzionassero gli aborti spontanei. perché non si parla di queste cose. Ce ne stiamo nel nostro dolore e pensiamo che in qualche modo ci si è spezzato qualcosa ...

Ecco Perché Meghan Markle non indossa gli abiti dalla sua amica Victoria Beckham : Meghan Markle e Victoria Beckham sono diventate subito amiche, da quando l’attrice si è lasciata l’America alle spalle per una vita regale con il principe Harry in Inghilterra. Per gli attenti osservatori del guardaroba di Meghan Markle – e ce ne sono molti – potrebbe risultare sorprendente il fatto che non abbia ancora indossato un abito dalla sua amica designer. Apparentemente, però, c’è una ragione per questo ...

Formula 1 - Raikkonen : 'L'addio alla Ferrari? Forse Perché Non parlo italiano - hanno aspettato 8 stagioni' : Ben diverso, dunaue, da quello che nei paddock di tutto il mondo risponde sempre con frasi molto sintetiche. Insomma, stiamo imparando a consoscere l'altra faccia di Iceman . E come potete vedere dal ...

Non più 130 km/h : chi e Perché vuole alzare i limiti di velocità in autostrada : L'idea di alzare la soglia nelle tratte più sicure a tre corsie, con Tutor e asfalto autodrenante: "Oggi il problema non è...

Manovra e sanità - Perché è iniquo non abolire il super ticket. E non pubblicizzare diritto a esami diagnostici in 60 giorni : La legge finanziaria sarà un’ottima occasione persa per rendere più equo il Servizio sanitario nazionale. È stata infatti rinviata di un anno – cioè alle calende greche, conoscendo i tempi della politica – l’abolizione del cosiddetto super ticket. Di cosa si tratta? Di un piccolo ma odioso balzello introdotto ai tempi dell’austerity di Mario Monti: un costo aggiuntivo di 10 euro che tutti i cittadini devono accollarsi ogni volta che ...

Alfonso Signorini : Ecco Perchè Non è Intervenuto allo Scontro Corona-Blasi! : Alfonso Signorini, spiega Perchè non è Intervenuto allo Scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, avvenuto in diretta durante una puntata del Grande Fratello Vip. Ecco la verità! Qualche sera fa, Alfonso Signorini ha presenziato presso il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti, “La Repubblica Delle Donne” nel quale ha avuto modo di spiegare per quale motivo non è Intervenuto alla lite tra Ilary Blasi e Corona, scatenatasi ...

Manovra - Perché è iniquo non abolire il super ticket. E non pubblicizzare il diritto agli esami diagnostici entro 60 giorni : La legge finanziaria sarà un’ottima occasione persa per rendere più equo il Servizio sanitario nazionale. È stata infatti rinviata di un anno – cioè alle calende greche, conoscendo i tempi della politica – l’abolizione del cosiddetto super ticket. Di cosa si tratta? Di un piccolo ma odioso balzello introdotto ai tempi dell’austerity di Mario Monti: un costo aggiuntivo di 10 euro che tutti i cittadini devono accollarsi ogni volta che ...

Chelsea - la rivelazione di Sarri : 'Non usiamo pesi in allenamento : vi spiego Perché' : Che i metodi di allenamento di Maurizio Sarri fossero unici, non è una novità. Ma per una cultura che non era abituata a tutto questo, come quella inglese, ogni aspetto peculiare ha un risalto ...

Imposte - quanti penalizzati Perché sposati? Non si sa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tennis – Kyrgios non si nasconde : “vengo seguito da due psicologi - vi spiego perchè” : Nick Kyrgios ha svelato di essersi rivolto a due psicologi, uno che lo segue in patria, ed uno durante i viaggi, per tutelare la sua salute mentale Dopo aver concluso in anticipo la sua stagione a Mosca, in seguito ad un infortunio al gomito, Nick Kyrgios ha avuto modo di riflettere sull’anno appena trascorso e su come migliorare in futuro. Il giovane Tennista australiano ha deciso di affidarsi a due psicologi, al fine di tutelare la ...

Perché la Chiesa non pagherà i 4 miliardi di Ici : Per la Corte di Giustizia dell'Ue, la Curia deve liquidare gli arretrati dell'imposta sugli immobili. Ma per riscuotere c'è bisogno di una legge