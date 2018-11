Perché la Francia investe in cyber In Africa Parla Mele

Perché la Francia ha deciso l'obbligo scolastico per i bambini di 3 anni : La Francia si prepara a rivoluzionare il proprio sistema scolastico: dall’autunno 2019 l’età della scuola dell’obbligo verrà abbassata da 6 a 3 anni. Significa che la frequenza di quella che un tempo si chiamava materna, ora scuola dell’infanzia, non sarà più facoltativa come accade oggi. Il progetto di riforma, annunciato a marzo dal ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer, prende ...

In Francia 14 bambini sono nati senza braccia o mani. Ma nessuno sa bene Perché : Si discute molto negli ultimi giorni in Francia per un caso che ha ad oggetto quattordici bambini nati con delle gravi malformazioni congenite. Tra il 2009 e il 2017 sette bambini sono nati senza braccia, mani o avambracci nelle regioni rurali della Loira atlantica, nei pressi della città di Nantes e in Bretagna. Altri sette hanno presentato le stesse malformazioni nel paese di Druillat, al confine con la Svizzera. Tale tipologia di ...

“Di Maio è lei?!”. Perché sul deficit non possiamo fare come la Francia : Roma. Molletta sul naso, patata in bocca e imbuto sopra: “Faccio l’accento francese?”. Ma dopo essersi camuffato, quando Di Maio assistito da Casalino chiamerà i funzionari della Megaditta di Bruxelles per convincerli a farci sforare il deficit, un po’ come Fantozzi e Filini che vogliono evitare la

Taglio delle tasse : Perché la Francia di Macron può farlo e noi no : La differenza sta tutta nei fondamentali economici che rendono il governo di Parigi molto più affidabile sui mercati finanziari

Perché non si possono paragonare i conti della Francia a quelli dell'Italia : La Francia pianifica un bilancio che consentirà di contenere le spese e offrirà riduzioni fiscali per le famiglie e le imprese. E' la strada che il presidente Emmanuel Macron sta tentando per rilanciare l'economia e la sua stessa immagine. Il bilancio del 2019 è il primo da quando la Francia ha annunciato quest'anno di aver portato il suo deficit fiscale sotto la soglia Ue del ...

Manovra - ecco Perché la Francia può 'sforare'. Una montagna di debiti in meno : La Manovra annunciata da Macron - con 25 miliardi di tagli fiscali e un rapporto deficit/Pil in salita al 2,8% - fa sperare il governo giallo-verde nell'elasticità di Bruxelles. Ma Roma, al contrario ...

Francia - Macron vara maxi taglio fiscale da 25 miliardi - deficit al 2 - 8% E Di Maio : «Facciamolo anche noi» Perché Parigi può sforare e noi no : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Perché Macron vorrebbe creare un "Islam di Francia" : Il tentativo del presidente francese, già fallito con i predecessori, è quello di "imbrigliare" il mondo islamico in regole statali per contrastare il fondamentalismo e il terrorismo

Salvini : Perché Francia-Spagna sforano? : 13.25 "Ma come, se Francia e Spagna sforano da anni il tetto del 3% nessuno dice niente, mentre se l'Italia cerca di sfiorarlo per mettere in sicurezza il Paese e rilanciare i consumi degli italiani è un problema? Ma non erano indipendenti queste agenzia di rating?". Lo scrive su facebook il ministro dell' Interno Matteo Salvini.