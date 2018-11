Perché il Battle Royale di Battlefield 5 uscirà a marzo | 135 pagine di note della patch

optimaitalia

(Di venerdì 9 novembre 2018)field 5 sarà disponibile in anteprima da oggi, venerdì 9 novembre, per tutti gli abbonati Origin Access su PC. Vi ricordiamo però che il preload del gioco è già stato rilasciato su tutte le piattaforme insieme alla day onegià disponibile sui server per il download.Ladel day one ha un peso di 7 GB e contiene ben 135disponibili in un file PDF. Come potevamo immaginare con l'aggiornamento del day one gli sviluppatori hanno risolto diversi bug e problemi tecnici, ma hanno anche fornito dei miglioramenti al bilanciamento delle armi, alle mappe e in generale al gameplay.In occasione del day one DICE ha reso noto che con il lancio non ci sarà il supporto Direct XRaytracing perfield 5. Al riguardo però lo sviluppatore non ha fornito alcuna spiegazione e probabilmente questo ritardo potrebbe essere collegato agli aggiornamenti di Windows 10...