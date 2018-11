Per il maltempo cede la storica piazzetta

Maltempo - cede la piazzetta di Portofino. Treno deraglia Per una frana : Il Maltempo non concede pace a Portofino . Nella piazzetta , cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle violente piogge cadute tra ieri e oggi. L'acqua ha fatto gonfiare il rio Fondaco che ...

Portofino - isolato il borgo dei vip Per il maltempo : cede la piazzetta. E a Santa Margherita Ligure deraglia un treno : Il maltempo non dà tregua a Portofino, isolata dal 29 ottobre scorso, quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce il borgo a Santa Margherita Ligure. Nel cuore del paese, un cedimento ha coinvolto la piazzetta (sotto la quale scorre il rio Fondaco). E proprio a Santa Margherita, alle 6, un treno regionale è deragliato a causa di una frana. L’incidente non ha provocato feriti ma soltanto ritardi alla circolazione di ...

La Regione Veneto citerà cittadino abruzzese Per frase pubblicata su Facebook dopo danni maltempo : L'Aquila - Avranno uno strascico giudiziario i post su Facebook nei quali un dipendente di una Asl abruzzese ha rivolto ai cittadini veneti colpiti dal maltempo frasi come: "se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste abbattute". Nella sua prossima seduta, la Giunta Veneta formalizzerà l'incarico all'Avvocatura regionale di procedere sia in sede civile che penale contro l'autore del ...

Maltempo Pavia : rientra l’allarme Per il livello dei fiumi Po e Ticino : rientra l’allarme per il livello dei fiumi in provincia di Pavia: alle 09:30 al Ponte della Becca (alla confluenza del Ticino nel Po) il Po era sceso a circa 2,42 metri sopra lo zero idrometrico, oltre due metri in meno rispetto al livello massimo registrato nella notte tra mercoledì e giovedì. Inoltre, spiega in una nota il Comune di Pavia, “dalle ore 8:00 di questa mattina, venerdì 9 novembre 2018, può essere ufficialmente ...

Maltempo Sicilia : apprensione Per il fiume Eleuterio - sgomberate 40 case a Bagheria : Garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare dagli eventuali rischi di inondazione presenti sul territorio, migliorare il territorio, affrontare, in sicurezza, le avversità atmosferiche e le allerte meteo con particolare attenzione al fiume dell’Eleuterio. E’ questo lo scopo dell’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, che ha ordinato lo sgombero, temporaneo e cautelativo, degli immobili presenti lungo il corso del ...

Maltempo - Protezione civile : apprezzamento Per le donazioni dei parlamentari M5S : Il Dipartimento della Protezione civile esprime soddisfazione per la decisione del Vice Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, di donare le somme derivanti dal taglio dello stipendio dei parlamentari del Movimento 5 Stelle alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali di ottobre–novembre 2018. È un segnale di vicinanza alle regioni colpite dall’eccezionale Maltempo delle ultime settimane, ma anche un segno di fiducia nei confronti ...

Santa Margherita - frana sui binari Per il maltempo : treno deraglia - ritardi fino a 60 minuti : Circolazione ferroviaria in tilt nel nodo di Genova. Una frana vicino alla stazione di Santa Margherita ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. La frana...

Maltempo - stato di emergenza in 11 Regioni : danni stimati Per oltre tre miliardi : Arrivano i primi 53,5 milioni di euro per intervenire. "Altri 200 milioni nei prossimi giorni con un mio decreto" assicura...

Maltempo e fondi Per i danni subìti : Il governo ha stanziato 53,5 milioni per le prime emergenze nei territori colpiti, ma le stime dei balneari sono molto più alte. E Cogoleto se la prende... con Portofino

Il governo dichiara lo stato di emergenza Per maltempo in 11 Regioni : subito 53 milioni : Almeno tre i miliardi di danni stimati finora. Per i primissimi interventi il governo ha stanziato più di 50 miliardi, altri 200 arriveranno nei prossimi giorni. Il ministro Lezzi: "Dalla Ue fondi strutturali fino a 4 miliardi"

Maltempo Palermo - ‘piena’ di Percolato nella discarica : “Scongiurato un disastro ambientale” : “In queste ore ho avuto conferma che a Bellolampo, dopo che le abbondanti piogge del fine settimana avevano creato una vera e propria ‘piena’ di percolato dalle vasche già esaurite, la situazione è tornata alla normalità e che la Rap è riuscita a smaltire tutti i liquami inquinanti senza che una sola goccia tracimasse”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando che l’azienda di igiene ambientale ...

Maltempo - Cdm stanzia 53 - 5 milioni e dichiara stato d’emergenza Per 11 Regioni : A quattro giorni dall’ondata di Maltempo che ha devastato l’Italia il governo mette i primi soldi. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per 11 Regioni e stanziato 53,5 milioni. Fondi che ovviamente basteranno solo per coprire le primissime emergenze e ripristinare i servizi essenziali, visto che la conta dei danni non è stata completata e supererà, secondo il Governo, i tre miliardi. “Altri 200 milioni ...