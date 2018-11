Pensioni | Opzione Donna | uscita a 58 anni e senza contributi figurativi

Pensioni e Legge di bilancio : nuove critiche su Quota 100 - via libera a opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti e proiezioni in merito al pensionamento anticipato tramite la Quota 100 [VIDEO]. In particolare, si segnala una possibile perdita rispetto all'assegno ordinario che va dal 5% al 20%. Nel frattempo arriva anche un nuovo annuncio dal Governo rispetto all'avvio della proroga opzione donna. Una misura sulla quale dal CODS Comitato opzione donna Social si ...

Pensioni - dal 2019 Quota 100 e Opzione Donna : Di Maio esulta - Armiliato dubbiosa : Continuano ad arrivare nuove conferme social da parte di Luigi Di Maio: nulla di scritto in legge di bilancio, la Manovra 2019 presenta attualmente solo ‘la ciccia’, come l’ha definita il vicepremier, ossia i soldi, ma non le norme, che vedranno luce in un decreto legge ad hoc entro Natale. Ma dalla sua pagina ufficiale Facebook il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali non solo rassicura, ma attaccando e accusando i giornalisti di dire ...

Pensioni - Di Maio in Cina : riattiviamo l'"opzione donna" : ... in questi anni, ha creato un tappo per l'ingresso di nuove generazioni all'interno del mondo del lavoro".Opzione donna prevede che possano andare in pensione le donne di 57 anni e 7 mesi, ...

Pacchetto Pensioni pronto : ritornano le finestre mobili - opzione donna e pace contributiva : Con la nascita dell’esecutivo Conte, il cosiddetto governo giallo-verde, il sistema previdenziale dovrebbe essere riformato. Il primo passo verra' fatto gia' nel 2019 con la manovra finanziaria in lavorazione e che domani dovrebbe approdare alla Camera. La legge di Bilancio, nonostante i veti ed i diktat provenienti da Bruxelles, continua il suo iter. All’interno della manovra massima attesa è rivolta proprio al Pacchetto previdenziale che, ...

Pacchetto Pensioni pronto : ritornano le finestre mobili - opzione donna e pace contributiva : Con la nascita dell’esecutivo Conte, il cosiddetto governo giallo-verde, il sistema previdenziale dovrebbe essere riformato. Il primo passo verrà fatto già nel 2019 con la manovra finanziaria in lavorazione e che domani dovrebbe approdare alla Camera. La legge di Bilancio, nonostante i veti ed i diktat provenienti da Bruxelles, continua il suo iter. All’interno della manovra massima attesa è rivolta proprio al Pacchetto previdenziale che, ...

Pensioni e manovra : Q100 meno generosa - si studia proroga opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi, 29 ottobre 2018, vedono arrivare nuovi dettagli in merito alla quota 100 ed alla possibile applicazione di una modifica ai coefficienti di calcolo retributivi degli assegni, come eventuale strategia di contenimento dei costi del provvedimento. Nel frattempo, dal Governo si conferma che la nuova opzione non andra' a modificare l'impianto attuale dei criteri di pensionamento, visto che sara' basata su una ...

Pensioni e manovra : Q100 meno generosa - si studia proroga opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 29 ottobre 2018, vedono arrivare nuovi dettagli in merito alla quota 100 ed alla possibile applicazione di una modifica ai coefficienti di calcolo retributivi degli assegni, come eventuale strategia di contenimento dei costi del provvedimento. Nel frattempo, dal Governo si conferma che la nuova opzione non andrà a modificare l'impianto attuale dei criteri di pensionamento, visto che sarà basata su una ...

RIFORMA Pensioni E MANOVRA 2019/ Quota 100 - Quota 41 e Opzione donna : i rilievi di Damiano : Non c’è solo Quota 100 come misura di RIFORMA delle PENSIONI nella MANOVRA 2019. Per questo Cesare Damiano dubita che le risorse possano bastare(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Pensioni - Opzione Donna : 30 miliardi in tre anni - Damiano scettico sulla proroga : Nel weekend appena trascorso sono emersi dubbi circa la fattibilita' della proroga di Opzione Donna, misura contenuta nella manovra finanziaria per il 2019. Ad esporre le proprie perplessita' è stato Cesare Damiano, ex presidente della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. L'onorevole del Partito Democratico ha fatto riferimento ai numeri forniti dall'Inps, secondo i quali le risorse per una proroga di tre mesi da parte del regime ...

Quota 100 e Riforma delle Pensioni/ Opzione donna - spunta la richiesta di trasformarla in Opzione mamma : La Quota 100 rappresenta la misura principale della Riforma delle pensioni nella Manovra 2019. Il Forum delle famiglie vorrebbe però anche Opzione mamma(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:34:00 GMT)

Riforma Pensioni e Quota 100/ Quota 41 - Opzione donna e le altre richieste dei sindacati : La Riforma delle pensioni contenuta nella manovra 2019, con Quota 100, non soddisfa appieno i sindacati, che hanno presentato una piattaforma unitaria(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Pensioni Quota 100 e Opzione Donna - ‘dove sono le risorse?’ : E’ ancora guerra aperta con il Governo giallo-verde sul tema Pensioni con Quota 100: Cesare Damiano ricorda che ‘secondo i dati Inps, il costo medio annuo di questa proposta sarebbe pari a 6 miliardi di euro’. Si riferisce ad una relazione della scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in riferimento a una proposta di legge equivalente a quella della Quota 100. Ma Damiano pone dubbi anche sulle risorse ...

Quota 100 e Riforma Pensioni/ Con anche Opzione donna i conti della Manovra non tornano : La Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019 non prevede solo Quota 100, ma anche la proroga di Opzione donna. Per Cesare Damiano c'è un problema di risorse. In merito alla Quota 100, misura su cui sarà incardinata la Riforma delle pensioni inserita nella Manovra 2019, Cesare Damiano ha ricordato che “secondo i dati forniti dall’Inps, nella scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in relazione a una proposta di ...

Pensioni - quota 100 dovrebbe essere meno penalizzante di Opzione donna : Boeri Presidente dell'Inps non ha dubbi: la riforma Pensioni pensata dal Governo M5S-Lega non funzionera' e deludera' oltre a rendere più poveri gli assegni, moltissimi lavoratori. Gia', perché come ha spiegato in audizione alla Camera, il provvedimento che permettera' di uscire con la quota 100 62+38 [VIDEO] incidera' economicamente sulle tasche dei lavoratori: chi optera' per lasciare il lavoro con il minimo dei 62 anni quindi 5 anni prima ...