Pensioni 2019 | Garavaglia e Durigon su quota 100 | libera scelta | al via da aprile

Pensioni e LdB 2019 - il Governo torna su Q100 : fino a 500mila uscite e no a penalità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 8 novembre 2019 vedono accrescersi ulteriormente le distanze tra maggioranza e opposizione in merito alla nuova quota 100 [VIDEO], che dal 2019 potrebbe coinvolgere fino a 500mila persone su base volontaria. Sulla questione rimane però ancora da risolvere l'interrogativo riguardante lo stanziamento di adeguate coperture. Nel frattempo dal Comitato Opzione Donna Social si punta il dito contro ...

Pensioni - Salvini conferma Quota100 senza penalizzazioni dal 2019 : 'Obiettivo 400-500mila' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi giovedì 8 novembre, riguardano la partenza di Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore il prossimo anno. In attesa di conoscere quale sara' il responso europeo in merito alla contestata Legge di Bilancio 2019, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad alcune domande in merito al primo 'step' per il superamento della Legge Fornero, nel corso della registrazione della ...

Pensioni - Quota 100 dal 1° aprile 2019 ma Salvini e Di Maio sono ai ferri corti : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi mercoledì 7 novembre, riguardano le stime relative a Quota 100 e al dibattito politico riguardante i costi della nuova misura di anticipo Pensionistico. Di certo, non mancano le tensioni all'interno del Governo gialloverde, in merito ad un'altra importante questione, quella del decreto sicurezza. Un esecutivo, insomma, che sente il peso della Legge di Bilancio, il giudizio dell'Europa e il complicato ...

Pensioni - dal 2019 Quota 100 e Opzione Donna : Di Maio esulta - Armiliato dubbiosa : Continuano ad arrivare nuove conferme social da parte di Luigi Di Maio: nulla di scritto in legge di bilancio, la Manovra 2019 presenta attualmente solo ‘la ciccia’, come l’ha definita il vicepremier, ossia i soldi, ma non le norme, che vedranno luce in un decreto legge ad hoc entro Natale. Ma dalla sua pagina ufficiale Facebook il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali non solo rassicura, ma attaccando e accusando i giornalisti di dire ...

Pensioni - Governo pensa a Quota100 ad hoc per la PA : Di Maio ottimista per LdB 2019 : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni 2019, ad oggi lunedì 5 novembre, riguardano la messa a punto del 'pacchetto previdenziale' da parte del Governo Conte. L'esecutivo ha stimato in 360mila il numero dei pensionati che, il prossimo anno, potrebbero usufruire della nuova misura di pensionamento anticipato Quota 100, anche se la speranza, ovviamente, è quella di poter contenere i costi ed ottenere un risparmio in vista del 2020. Il ministro ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 - su quota 100 pronto il pacchetto d'intervento : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi, 5 novembre 2018, riguardano le uscite anticipate tramite la nuova quota 100. Il Governo ha infatti deciso gli ultimi dettagli in merito al provvedimento, tanto che emergono le stime definitive sia in merito ai potenziali fruitori che ai costi per le casse pubbliche. Resta, invece, ancora da definire quale sara' lo strumento legislativo con il quale si dara' effettivamente attuazione alla nuova opzione di ...

Pensioni e Quota 100 - Governo stima 360mila uscite nel 2019 : Lega e M5S si punzecchiano : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 3 novembre 2018, riguardano il pacchetto su Quota 100, praticamente pronto da alcuni giorni, nonostante la sua 'assenza' dalla Legge di Bilancio 2019. Il Governo ha gia' stimato le uscite Pensionistiche nel 2019 direttamente colLegate al nuovo provvedimento di accesso anticipato alla pensione: dovrebbero essere 360mila circa i nuovi pensionati, di cui un terzo 120mila nella Pubblica ...

Pensioni e Manovra 2019 - Di Maio : 'Decreto Q100 e Reddito di cittadinanza a Natale' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 novembre 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni del Governo in merito ad un apposito decreto per quota 100 e Reddito di cittadinanza [VIDEO] entro il prossimo Natale. Nel frattempo dall'opposizione si mettono in evidenza le contraddizioni delle diverse versioni che si sono succedute al riguardo nell'arco delle scorse settimane, oltre alla mancanza di informazioni dettagliate in merito ai ...

Pensioni flessibili - Q100 e reddito di cittadinanza fuori LdB 2019 per garantire i conti : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 novembre 2018 vedono confermare la presenza delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 [VIDEO] e del reddito di cittadinanza all'interno della manovra solo per quanto concerne la stima delle coperture. Una scelta che sarebbe dettata dalla necessita' di fornire garanzie sui conti pubblici, ma che presenta anche rischi di dilazione nell'applicazione delle misure in favore dei lavoratori. Nel frattempo ...

Reddito e Pensioni di cittadinanza 2019 - Di Maio : Decreto a Natale : Si è collegato in diretta su Facebook il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, per parlare della Legge di Bilancio 2019 e della sua misura bandiera: il Reddito di cittadinanza. parlando agli utenti degli impegni del Governo, ha smentito che la misura (assieme a quota 100) non sia presente in Manovra, sostenendo che i dettagli arriveranno a ridosso di Natale o subito dopo per Decreto. Tutte le novità in Legge di bilancio ...

Pensioni - Quota 100 e tagli assegni d'oro spariscono dalla Legge di Bilancio 2019 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il testo relativo alla Legge di Bilancio 2019, testo che oggi approdera' in Parlamento. L'elemento, senza dubbio, più interessante è rappresentato dal fatto che tutta la materia previdenziale sia sparita dal disegno di Legge del Governo gialloverde. Nei giorni scorsi, si era gia' parlato dell'esclusione della misura Quota 100 dalla manovra finanziaria, con il vicepremier Luigi Di Maio ...

Pensioni - Quota 100 dal 2019 : tornano le finestre per l'uscita : La riforma delle Pensioni, con l’attesa Quota 100, partira' nel 2019 e sara' accessibile attraverso alcune finestre di uscita, ripristinando così una modalita' abolita alcuni anni or sono. Per andare in pensione a 62 anni e con 38 anni di contributi, quindi, bisognera' attendere l’apertura della finestra prevista anziché, come avviene ora, il primo mese successivo a quello della maturazione dei requisiti. Le regole per l’attuazione della Quota ...

Pensioni - nuova bozza Legge di Bilancio 2019 : 7 finestre uscita anticipata per Quota100 : Le ultime notizie sulle Pensioni di oggi, martedì 30 ottobre, sono imperniate sulla nuova bozza della Legge di Bilancio 2019, approvata dal Governo Conte lo scorso 15 ottobre: il nuovo testo, attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta 115 articoli contro i 73 della precedente bozza. Per quanto riguarda le Pensioni, confermate le indiscrezioni che parlavano di 'appositi provvedimenti ...

Taglio Pensioni d’oro 2019 a scaglioni - come funziona : ultime novità : Il pacchetto pensioni messo a punto dal Governo in vista del nuovo anno e della Legge di bilancio 2019 punta a finanziare le misure inserite con il Taglio pensioni d’oro 2019. In particolare si sta pensando a un contributo di solidarietà da applicare agli assegni pensionistici superiori a 4.500 euro al mese (corrispondenti a 90 mila euro lordi l’anno). Si prevede un Taglio a scaglioni e durerà 5 anni. In pratica i pensionati che possono contare ...