Pechino Express 2018 | fuori i Ridanciani e le Sare Ecco i semifinalisti

I Ridanciani lasciano Pechino Express 2018 per la gravidanza di Paola Caruso - eliminate le Sare : ecco i semifinalisti dell’edizione : Puntata ricca di colpi di scena quella di Pechino Express 2018 di ieri sera con l'addio dei Ridanciani e l'eliminazione delle Sare. Per la coppia ultima arrivata e già andata via poco dispiacere e lacrime zero a differenza di Paola Caruso e Tommaso Zorzi. I due hanno passato questa edizione sulla cresta dell'onda e spesso da vincitori e vederli andare via ieri sera è stato davvero un peccano. La bella Bonas aveva annunciato la sua gravidanza ...

Palinsesti tv - il giovedì è diventato “giorno di punta” : da XFactor a Pechino Express - passando per Grande Fratello Vip e La tv delle ragazze. Ma è una giusta strategia? : Signori della tivù, scusate se vi disturbiamo, ma un dubbio ci attanaglia: avete mai pensato a un’altra collocazione, oltre quella del giovedì, per i vostri “stupendi” programmi del prime time? Perché sembra che la situazione vi stia sfuggendo di mano. Leggendo la guida tv, l’abbiamo capito, il giovedì è diventato il vostro giorno prediletto e ora vi state divertendo a collocare in questa serata di tutto e di più. Eppure non credete ...

Chi saranno i semifinalisti di Pechino Express 2018? Anticipazioni ultima tappa in Tanzania dell’8 novembre : Chi saranno i semifinalisti di Pechino Express 2018? I fan dell'adventure game potranno iniziare a farsi questa domanda visto che oggi, giovedì 8 novembre alle 21.20, andrà in onda la nuova tappa del programma con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Obiettivo principale della tappa sarà quella di qualificarsi per le semifinali in programma tra sette giorni. Ai nastri di partenza della puntata vedremo “sfidarsi” Le Mannequin (Linda ...

#PechinoExpress 7 – Ottava puntata del 08/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con l’Ottava puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La settima puntata ha totalizzato 1.620.000 spettatori e uno share del 7,7%, recuperando ...

Valentina Pegorer aspetta una figlia da Boss Doms : l'amore nato a Pechino Express : La "clubber", nonché modella e web influencer, Valentina Pegorer aspetta un figlio. Lo ha annunciato la stessa 28enne milanese su Instagram: "Negli ultimi sei mesi siete stati cosí tanto distratti dalla mia scollatura che non vi siete accorti che il vero miracolo accadeva poco più in basso [...] L'estate è così lontana che mi sono concessa la prova costume al contrario", ha scritto, pubblicando le foto del pancione al sesto mese di ...

Tv Talk - puntata 3 novembre 2018 : Portobello - i coming out in tv - Pechino Express e la nuova Rete 4 : Nella puntata di Tv Talk, andata in onda oggi, sabato 3 novembre 2018, su Rai 3, si è parlato del nuovo Portobello condotto da Antonella Clerici, che ha debuttato sabato scorso in prima serata su Rai 1, dei coming out in tv, facendo riferimento all'intervista di Marco Carta andata in onda durante l'ultima puntata di Domenica Live, di Detto Fatto insieme a Giovanni Ciacci presente in studio, di Pechino Express, insieme ad uno dei ...

