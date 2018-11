Pattinaggio artistico | NHK Trophy 2018 | Shoma Uno conduce la gara | fantastica quarta

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : spettacolo nello short femminile. Elizaveta Tuktamysheva in prima posizione - vicinissima Satoko Miyahara : L’impianto Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone) sta ospitando questa settimana la quarantesima edizione del NHK Trophy, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. In una gara di alta caratura, ElizavetaTuktamysheva si è imposta dopo lo short program della categoria individuale femminile. L’atleta russa allenata da Alexei Mishin è stata autrice di un programma tecnicamente perfetto, ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Zabiiako ed Enbert al comando dopo il corto - Peng e Jin inseguono : Grande spettacolo nello short program delle coppie di artistico che ha aperto l’NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si svolge a Hiroshima (Giappone). Natalia Zabiiako e Alexander Enbert non hanno deluso le aspettative della vigilia e hanno totalizzato il nuovo personale di 73.48 (un punto meglio di quanto fatto due mesi fa al Lombardia Trophy) riuscendo subito a portarsi in testa alla classifica: i ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Shoma Uno e Zabiiako-Enbert per la finale - bella sfida nel singolo femminile. Giochi aperti in danza : Nonostante la pesante assenza degli attesissimi danzatori francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, costretti a rinunciare alla gara a causa di un lieve infortunio, la quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, l’NHK Trophy in programma questo fine settimana a Hiroshima, prevede come sempre grande spettacolo e situazioni interessanti. Il pattinatore di casa Shoma Uno è chiamato a replicare il primo ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Matteo Rizzo chiamato a una prova di solidità nell’insidiosa tappa giapponese : Sarà un fine settimana impegnativo quello dell’azzurro Matteo Rizzo, pronto a disputare per la prima volta in carriera l’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico quest’anno in programma presso il Prefectural Sports Center di Hiroshima (Giappone). L’atleta allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter, dopo la brillante performance di Skate America, è chiamato ad una ...

Pattinaggio artistico : la nuova avventura sul ghiaccio di Marco Santucci in coppia con Irma Caldara : “Lavoriamo gradualmente - stiamo migliorando tanto” : Dopo Marika Zanforlin-Federico Degli Esposti, Matteo Guarise e Dario Betti un altro Campione Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle è pronto a fare il grande salto verso il ghiaccio. Si tratta di Marco Santucci, atleta toscano che conta nel suo palmarès iridato rotellistico la bellezza di cinque ori, tre argenti e sei bronzi.Il ventinovenne di Grosseto da qualche mese lavora infatti in coppia con Irma Caldara, giovane milanese classe 2000 ...

‘Italia - come stai?’ : ginnastica - finalmente i giovani! Bene il Pattinaggio artistico - partenza lenta nello short track : 5 anni dopo l’argento al corpo libero di Vanessa Ferrari, l’Italia è finalmente tornata sul podio ai Mondiali di ginnastica artistica grazie allo splendido bronzo agli anelli di Marco Lodadio. A 26 anni si è completato il salto di qualità di un ragazzo che da tempo aveva costruito un programma da vertice internazionale e con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. A Doha, per la prima volta, il nativo di Frascati ha messo a posto ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : la meravigliosa tappa targata Italia : L’Italia del Pattinaggio artistico non è dipendente da Carolina Kostner. Ed è una notizia bellissima. É indubbiamente questo l’aspetto più interessante emerso dopo la terza tappa del Grand Prix, quest’anno eccezionalmente andata in scena in Finlandia, a Helsinki, dopo la cancellazione della classica Cup Of China. Nonostante la pesante assenza della pattinatrice altoatesina a causa di un infortunio, per la prima volta nella ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix NHK Trophy 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 9-11 novembre si disputerà NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Si preannuncia Grande spettacolo a Hiroshima (Giappone) dove si affronteranno alcuni dei migliori interpreti di questo sport: tra gli uomini ad esempio spicca Shoma Uno, al femminile spazio a Satoko Miyahara ed Elizaveta Tuktamysheva, tra le coppie di artistico spiccano Zabiiako/Enbert, nella danza show di Papadakis/Cizeron. Ci ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Alina Zagitova trionfa nel singolo femminile - Stanislava Kostantinova beffa Kaori Sakamoto : L’Helsinki Arena, stadio del ghiaccio dell’omonima capitale finlandese, sta ospitando questa settimana la terza tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nella categoria individuale femminile, la Campionessa Olimpica Alina Zagitova ha vinto nettamente la tappa proponendo un programma libero di stampo classico, pattinato sulle celebri musiche de la “Carmen” (nella versione di Rodion Shchedrin). ...

VIDEO Della Monica-Guarise Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : azzurri secondi - riviviamo il programma libero : Per la prima volta in carriera, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato la seconda posizione in una tappa del circuito ISU Grand Prix. Nella suggestiva cornice Della Helsinki Arena, teatro Della terza tappa, gli atleti di Cristina Mauri hanno presentato davanti al numerosissimo pubblico il programma libero, pattinato sulle note di “Tristano e Isotta” di Maxime Rodriguez. Nonostante alcune sbavature negli elementi di ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise conquistano il secondo posto. Vittoria per i russi Zabiiako-Enbert : Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno appena conquistato, per la prima volta in carriera, la seconda posizione finale nelle specialità delle coppie di artistico Della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019, in scena presso la Helsinki Arena, stadio del ghiaccio Della capitale finlandese. I pattinatori allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer sono stati autori di un programma problematico sotto il profilo tecnico. Dopo un inizio ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Yuzuru Hanyu domina dopo il programma corto - seconda posizione per Michal Brenzina. Terzo Jin : Con il programma corto della categoria individuale maschile si è aperta la seconda giornata della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Finlandia presso l’Helsinki Arena, stadio del ghiaccio della capitale. Protagonista indiscusso è stato il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, dominatore assoluto della gara con un programma valutato 106.69 punti (nuovo season best), suddiviso ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Alina Zagitova conduce lo short program. Shiraiwa in seconda posizione - terzo posto per Hendrickx : Proseguono le competizioni alla Helsinki Arena, impianto sportivo della capitale finlandese questa settimana teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. In una gara caratterizzata in generale da tante imprecisioni, Alina Zagitova si è piazzata momentaneamente in prima posizione dopo lo short program. La fuoriclasse russa allenata da Eteri Tutberidze ha fatto il suo esordio nel circuito pattinando un ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : riviviamo lo short program di Nicole Della Monica e Matteo Guarise - al comando dopo lo short! : Grandissima prestazione per la coppia di artistico azzurra Nicole Della Monica-Matteo Guarise, al comando dopo lo short program nella terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. dopo una piccola incertezza nell’esecuzione del triplo salchow in parallelo, i pattinatori azzurri allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer hanno portato a termine nel migliore dei modi il bellissimo programma interpretato sulle ...