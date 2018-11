Parcheggiatori abusivi | svolta nel dl Salvini | ora possono finire in carcere

Parcheggiatori abusivi - svolta nel dl Salvini : ora la polizia può arrestarli : Sarà più difficile fare i Parcheggiatori abusivi. Ora si rischia il carcere. Lo prevede infatti il dl Salvini, varato dal Consiglio del Ministri e già passato all'esame del Senato. Ora manca solo il via libera della Camera, poi le norme sulla sicurezza e l'immigrazione saranno definitivamente legge.Tra le tante questioni affrontate nel decreto ce n'è una che era passata quasi inosservata. Chi passa le giornate a fare il parcheggiatore abusivo e ...

Parcheggiatori abusivi : adesso i vigili possono arrestarli : Cambia tutto, arriva la galera. Il «decreto Salvini» ha incassato ieri l’ok del Senato e, se supererà senza modifiche anche il vaglio della Camera, fare il parcheggiatore abusivo smetterà di essere soltanto un illecito amministrativo, sanzionabile con una multa o, nei casi più gravi, con il Dacur: si aprono le porte del carcere, con pene fino ad un anno di detenzione, a patto che si verifichino determinate condizioni. Che, a Napoli, fanno già ...

Rifiutano di pagare tre Parcheggiatori abusivi : massacrati di calci e pugni : E' accaduto nel centro storico di Palermo: a farne le spese due automobilisti che si sono rifiutati di pagare i parcheggiatori per tenere le auto in sosta.Continua a leggere

Piccolo : Raggi manna dal cielo per Parcheggiatori abusivi e furbetti : Roma – “Ci risiamo. A poco piu’ di un mese dall’annullamento della gara per le rimozioni auto, a causa degli errori contenuti nel bando, ora di nuovo uno stop. Da tre anni Roma e’ senza servizio di rimozione autoveicoli. La Giunta capitolina dopo ripetute promesse di gara in due anni e mezzo di governo, nell’ultimo mese e’ riuscita a centrare ben due stop dal Tar. Tre anni di blocco del servizio hanno ...

Milano : Parcheggiatori abusivi a Stazione centrale - emessi 3 daspo urbani : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Tre parcheggiatori abusivi che operavano nella zona circostante la Stazione centrale di Milano sono stati colpiti da altrettanti provvedimenti di daspo urbano emessi dal questore Marcello Cardona. Si tratta di tre italiani di 45, 56 e 69 anni. I tre erano già stati desti

Chiaia regno dei Parcheggiatori 4 abusivi allontanati da Napoli : I carabinieri della Stazione di Posillipo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Napoli emessa dal GIP di Napoli su richiesta ...

Napoli - via Tarsia bloccata dalle auto in sosta selvaggia e dai Parcheggiatori abusivi : Via Tarsia, quartiere Montesanto. Una delle strade più trafficate e importanti della zona e principale arteria di collegamento con l'ospedale Pellegrini. Oltre al noto nosocomio nella strada sono ...

Lotta ai Parcheggiatori abusivi - arriva la sbarra davanti all'ospedale Maggiore di Bologna : Bologna - Sbarre all'ingresso e casse automatiche per pagare la sosta per tutelare gli utenti dai parcheggiatori abusivi: da domani, 20 settembre, cambia volto il parcheggio dell'ospedale Maggiore, ...

Napoli - task force a Fuorigrotta contro gli abusivi : fermati 28 Parcheggiatori : Ventotto parcheggiatori fermati e quasi 200 euro di refurtiva posto sotto sequestro. Questi i numeri dell'ennesima serata di contrasto al fenomeno dell'abusivismo nell'area dello stadio San Paolo a ...

Mendicanti e Parcheggiatori abusivi - Garipoli (FDI) : “Un’ordinanza per la sicurezza e decoro urbano” : “La presenza di mendi­canti e parcheggiato­ri abusivi è sempre più visibile a Roma e nel territorio del Municipio XI, in particolar modo all’e­sterno di strutture ospedaliere, ai sem­afori degli incroci stradali, nei parche­ggi delle attività commerciali e all’es­terno di parrocchie e cimiteri”, così in una nota Valerio Ga­ripoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Com­missione Affari Gen­erali in ...

Parcheggiatori abusivi : controlli a Chiaia - 16 allontanati : Anche questo fine settimana l'Unita operativa della polizia municipale ha effettuato una serie di controlli per reprimere il fenomeno dei Parcheggiatori abusivi. L'area messa sotto la lente d'...

'Dammi 5 euro o ti butto giù la moto' - arrestati tre Parcheggiatori abusivi a Napoli : Dovranno rispondere di estorsione aggravata i tre parcheggiatori abusivi arrestati ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Massimo Barone, Antonio Rigillo e Gianluca Esposito sono stati ...