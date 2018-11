Paolo Bonolis a TvBlog | Un programma con Renzi? Devo pensare se politico o televisivo!

Scherzi a parte : ritorna in tv dal 9 novembre con Paolo Bonolis : Scherzi a parte è pronto a riprendere vita su Canale 5 grazie alla conduzione di Paolo Bonolis. Dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo, lo show si rinnova e rimette al centro uno dei mattatori più popolari degli ultimi decenni. Gli ospiti di Scherzi a parte saranno molte: nella prima puntata vedremo in particolare Barbara d’Urso e Aurora Ramazzotti, oltre ad altre vittime. Scherzi a parte: gli ospiti del 9 novembre Paolo Bonolis ...

Tale e quale show - Carlo Conti e il nuovo rivale Paolo Bonolis : le contromisure per battere Scherzi a parte : Osso duro per Carlo Conti . Venerdì sera, contro Tale e quale show , Canale 5 schiererà il ritorno di Scherzi a parte , affidato a Paolo Bonolis . Le risate perfide ai danni di alcuni supervip , si ...

Scherzi a Parte 2018 : Paolo Bonolis torna a condurre lo show di Canale 5 : Da venerdì 9 novembre torna lo show di Mediaset con tante novità e un nuovo conduttore: Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis compra una squadra di calcio : il presentatore investe sui giovani talenti e sullo sport : Paolo Bonolis investe nel calcio, il conduttore compra una squadra dilettantistica ed punta sui giovani talenti: il cambio di vita del presentatore “Nella mia vita ho avuto la fortuna di guadagnare bene e invece di andare al casinò, che è una cosa che non mi piace, mi diverto a far crescere bene i ragazzi nello sport“. Così Paolo Bonolis ha raccontato la sua ‘nuova avventura’ a “Tv, Sorrisi e Canzoni”. ...

Paolo Bonolis - clamoroso cambio di vita : basta televisione - 'come sarà il mio futuro' : Paolo Bonolis a Tv Sorrisi e Canzoni parla della sua nuova attività: ha comprato una squadra di calcio. 'Nella mia vita ho avuto la fortuna di guadagnare bene e invece di andare al casinò', dice, 'che ...

Paolo Bonolis patron di una squadra di calcio : "Non passerò il resto della mia vita in tv" : "Nella mia vita ho avuto la fortuna di guadagnare bene e invece di andare al casinò, che è una cosa che non mi piace, mi diverto a far crescere bene i ragazzi nello sport". Con queste parole Paolo Bonolis ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di entrare nel mondo del calcio in veste di imprenditore. Il conduttore, infatti, a giugno scorso ha fondato una società sportiva dilettantistica. Si chiama Azzurri 2010 ed affiliata ...

Sonia Bruganelli/ Foto - la moglie di Paolo Bonolis : tra eccessi e polemiche social (Maurizio Costanzo Show) : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis al Maurizio Costanzo Show: gli eccessi esposti sui social, le grandi polemiche che l'hanno travolta e le differenze con il marito.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:57:00 GMT)

Paolo Bonolis da Renzi ironia sulla lotta alla povertà prende in giro Di Maio e Salvini : Paolo Bonolis tira uno show radical chic da Renzi parlando di povertà e prendendo in giro i due ministri Salvini e Di Maio Paolo Bonolis ieri alla Leopolda a Firenze – che ancora si tiene nonostante i tempi mosci per il Pd-ha preso in giro la coppia governativa Salvini – Di Maioparagonandola a quella composta da Totò e Peppinooppure a Franco e Ciccio o a Boldie De Sica, facendo ironia, tra le altre cose, sull’impegno del governo ...

Leopolda - allo 'show' di Matteo Renzi arriva anche Paolo Bonolis : Lex premier lancia i Comitati di azione civile contro il governo. Minniti non scioglie la riserva sulla sua candidatura a segretario del Pd

Paolo Bonolis alla Leopolda ironizza con Renzi sulla 'manina' : «Avevo preparato discorso - ma non lo trovo più» Video : Agenzia Vista, Firenze, 20 ottobre 2018 Paolo Bonolis è stato intervistato da Matteo Renzi sul palco della Leopolda. Arrivando in sala Bonolis ha ironizzato sulla 'manina' evocata da Luigi Di Maio ...

Matteo Renzi - che brutta fine alla Leopolda : ora è lui a intervistare Paolo Bonolis - non viceversa : Con Bonolis parla di tv, censura, politica, leggerezza, Kubrik e delle passioni del conduttore. Oltre a Marzullo e Letterman, dei poveri, Matteo Renzi ricorda anche Fabio Fazio , soprattutto nelle ...

Lepolda - Renzi : io qui conduttore tv finalmente realizzo il mio sogno. E tra gli ospiti c'è Paolo Bonolis : Così, sorridendo, l'ex premier Matteo Renzi, dal palco della Leopolda9 in corso a Firenze, ha dato il via al primo talk nella storia della kermesse politica ideata nel 2010 dall'ex segretario del Pd. ...

Ela Weber contro Paolo Bonolis/ La Sellerona spara a zero sulla Ventura e la Venier : pronta per il GF Vip? : Ela Weber commenta i colleghi con cui ha lavorato nel corso della sua carriera: i giudizi su Simona Ventura, Paolo Bonolis, Magalli e Massimo Caputo (Vieni da me).(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:20:00 GMT)